Захват 4 областей Путин не отменял: в разведке рассказали, насколько это вероятно в ближайшее время

Задачи, которые поставил президент РФ Путин своей армии не изменились. Но с каждым днем становится все более очевидно, что их выполнить российское военное командование просто не сможет. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Британские эксперты вспомнили заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что Кремль намерен до конца идти в вопросе "защиты" жителей Донбасса и юго-востока Украины. При этом главный рупор Кремля так и не уточнил, от кого российские оккупационные войска собрались защищать украинцев, проживающих на этих территориях.

Аналитики считают, что из заявления Пескова следует, что первоначальная цель Москвы – это захват всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. На этом же этапе войны россияне делают акцент на том, что нужно продвинуться как можно глубже в Донецкой области, где пока что у них нет успехов.

В Британии уверены, что продвижение российских сухопутных войск в ближайшие несколько месяцев является маловероятным, как и достижение заявленных политическим руководством РФ военных целей.

"Однако в настоящее время стратегия России вряд ли достигнет поставленных целей: крайне маловероятно, что российские вооруженные силы в настоящее время способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы", – акцентирует британская разведка.

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