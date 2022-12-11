Поддержка ЕС, дефицит горючего, признание РФ страной-террористом: что прогнозируют на следующей неделе

На будущей неделе Украина перешагнет середину военного декабря. Чего и почему ожидать на всех фронтах российско-украинского войны – эксперты спрогнозировали специально для издания "Комментарии".

Украина. Фото: из открытых источников

На грядущей неделе в СМИ будут обсуждать вопрос, как ЕС удалось обойти вето Венгрии по выделении финансовой помощи Украине

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе считает, что на фронте военные действия не утихнут, наша армия продолжит бить врага.

"В повестке дня традиционно будет оставаться усиление санкционной политики против России и увеличение поставок оружия Украине. Важно увеличение наших военно-технических возможностей. Возможно, появится на будущей неделе информация по системам ПВО. С нашей стороны идет активная работа по заключению соответствующих контрактов, поставок", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание на сегодняшнее сообщение главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Евросоюз согласовал выделение Украине на 2023 год 18 млрд евро финансовой поддержки. Несмотря на вето Венгрии.

"Думаю, на грядущей неделе в западных и украинских СМИ будут обсуждать этот вопрос, как удалось обойти вето. Моё объяснение простое. Все в ЕС уже поняли тактику Венгрии. Когда там включают пророссийскую риторику – это делается с целью получить больше денег из бюджета ЕС, от Брюсселя. Недавно уже прошла информация от представителя Еврокомиссии, что Венгрия не получит доступа к финансам ЕС, так как не выполняет многие требования, к примеру, в рамках антикоррупционной политики. Трюки венгров перестали работать, а их пророссийская риторика приносит не дивиденды, а проблемы", – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Кроме того, продолжает он, на будущей неделе продолжится дискурс относительно пороговой цены на российскую нефть.

"Украинская сторона однозначно будет работать над уменьшением нынешнего "потолка" в 60 долларов за баррель. Цены на нефть постоянно меняются, так что и этот режим должен быть гибким. Важно создать механизм, включающий в себя ценовые колебания, чтобы сделать доход России минимальным", – считает эксперт.

Политически на глобальном уровне интересно, по его мнению, будет посмотреть на последствия отказа индийского премьера проводить саммит вместе рашистским государством.

привели к тому, что Индия открещивается от публичного диалога с РФ. Тенденция того, что рашисты своими руками себя закапывают, продолжается и будет усиливаться", – уверен Антон Кучухидзе. "На протяжении последних двух лет российско-индийский саммит проводился постоянно. Лишь раз его отменили в разгар пандемии ковида. Однако заявления лидера рашистов — Путина — о вероятности пересмотра доктрины в пользу превентивного использования ядерного оружия

Он также считает, что продолжит развиваться ситуация вокруг рашистско-иранского военного сотрудничества. Коллективный Запад, акцентирует эксперт, прикладывает максимум усилий, чтобы ограничить взаимовыгодность данного сотрудничества. Среди прочего, это будет одной из топ-тем грядущей недели, прогнозирует Антон Кучухидзе.

Очереди на АЗС будут расти, цены еще немного подрастут

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос рассуждает так:

"Зима пока теплая, что хорошо для гражданских, но не совсем – для наступательных действий наших военнослужащих. Впрочем, продвижения на фронте произойдут (верим в ВСУ!), но его объемы и направления будут крайне малыми".

Экономические изменения также будут незаметны, считает эксперт, отмечая, что активность парламента и правительства на конец года замедлилась.

до конца текущего года утвердят планы деятельности на следующий – и поделятся первыми результатами, – отмечает Андрей Кривонос. – В ракурсе атак агрессора на нашу энергосистему важной будет деятельность как государственных энергокомпаний, так и частных на международном рынке. Для нас становится необходимостью уже не только привлечение денежных средств, но и наличие нужного нам оборудования. И ДТЭК, и ряд других уже заявляли, что испытывают дефицит соответствующих запчастей". "Но есть большое ожидание, что недавно национализированные и переданные под государственное управление компании

Дефицитом, по мнению эксперта, станет на следующей неделе и горючее.

"За месяц бензин и дизель уже подорожали примерно на 8%. Но новых потребителей горючего с генераторами становится больше. В результате очереди на АЗС будут расти, цены еще немного подрастут, но и бензовозов на дорогах будет больше", – прогнозирует Андрей Кривонос.

Кроме того, он ожидает, что на мировой арене мы увидим очередные унижения русни.

"Демарш на Совбезе ООН постпреда страны-агрессора (Небензи) позволяет на любых мероприятиях игнорировать мнения русских, – считает эксперт. – И можем делать ставки, что за следующей неделе появятся новые страны, которые признают РФ страной-террористом".

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