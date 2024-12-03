Захваченной РФ территории становится больше: DeepState обновил карту

Как передает портал "Комментарии", аналитики мониторингового проекта DeepState в ночь на 3 декабря обновили карту, сообщив, что россияне продвинулись в Старых Тернах и Курахово в Донецкой области.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки и Пушкино" – говорится в сообщении DeepState.

Кроме того, в сообщении DeepState добавили, что уточнили линию соприкосновения у Нового Комара.

Отметим, ранее DeepState также сообщал, что российские войска продвинулись в Курахово Донецкой области, а также возле Нового Комара, Берестового, Погребков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 30 ноября аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что российские войска оккупировали три населенных пункта Донецкой области.

"Враг оккупировал Желтое, Пустынку и Раздольное", – говорится в сообщении DeepState.

Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово Донецкой области.

Отметим, 29 ноября аналитики DeepState сообщали, что 1009-й день полномасштабной войны РФ против Украины завершился для украинского народа очередным проседанием линии фронта. Российские войска продолжают давить на позиции украинских защитников. И есть позиции, где они достигают успеха. Военные аналитики зафиксировали, что россияне имеют определенное продвижение. В частности, враг продвинулся в Курахово Покровского района Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия снова сместила линию фронта и захватила населенный пункт в Курщине: детали от DeepState.