Россияне оккупировали сразу три населенных пункта: карта DeepState

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 30 ноября аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что российские войска оккупировали три населенных пункта Донецкой области.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Желтое, Пустынку и Раздольное", – говорится в сообщении DeepState.

Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово Донецкой области.

Отметим, 29 ноября аналитики DeepState сообщали, что 1009-й день полномасштабной войны РФ против Украины завершился для украинского народа очередным проседанием линии фронта. Российские войска продолжают давить на позиции украинских защитников. И есть позиции, где они достигают успеха.

Военные аналитики зафиксировали, что россияне имеют определенное продвижение. В частности, враг продвинулся в Курахово Покровского района Донецкой области.

"Враг продвинулся возле Большой Новоселки, Разлива, Зари, Желтого, Пушкино, в Берестках и Курахово", – говорилось в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия снова сместили линию фронта и захватила населенный пункт в Курщине. DeepState сообщает, что россияне захватили населенный пункт Дарьино в Курской области, который ВСУ контролировали с августа 2024 года.