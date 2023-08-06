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Захарова пригрозила Украине после ударов по российскому нефтяному танкеру

Появилась реакция пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой на нападение морских дронов по российским кораблям.

сегодня, 09:15
Автор:
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Slava Kot
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Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нападение Украины на российский нефтяной танкер SIG "не останется без ответа". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова пригрозила Украине после ударов по российскому нефтяному танкеру

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Вечером 5 августа Мария Захарова выступила на пресс-конференции в Москве, где отреагировала на удары морских беспилотников по российскому танкеру. Представитель МИД РФ обвинила Украину, заявив, что Киев совершил теракт "с использованием новых террористических методов". Кроме того, представитель МИД РФ пригрозила в своей речи.


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"Подобным варварским акциям не может быть оправдание, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неизбежно понесут наказание", – заявила Захарова.

Мария Захарова призвала страны Запада и международные организации осудить украинские действия, сосредоточенные на атаке танкера SIG. По словам спикера Министерства иностранных дел России нападение на российский танкер угрожало жизни экипажа и могло создать масштабную экокатастрофу.

Напомним, что руководитель СБУ Василий Малюк отреагировал на атаки по Крымскому мосту и российским кораблям. Малюк заявил, что это законная цела, ведь они находятся в акватории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны заметил, что удар по танкеру произошел в машинное отделение. Таким образом украинские военные вывели из строя корабль, но не нанесли значительный экологический ущерб.

Также "Комментарии" писал о том, как Украина вернет Крым: план в три этапа. Главная задача Украины – это заблокировать полуостров и заставить Россию вывести свои войска из Крыма.



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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/5931
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