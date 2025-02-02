Загадочная и мощная атака России: ВСУ впервые за войну отказались рассказать о сбитых ракетах

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Николай Лисицын
Российские оккупанты вечером 31 января и в ночь на 1 февраля 2025 года российские оккупанты совершили один из самых мощных комбинированных ударов по Украине. Как передает портал "Комментарии" со ссылкой на сводку Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО отражала атаку и сбила часть целей (всего их было 165). Однако впервые за время полномасштабного вторжения ВС ВСУ не раскрыли подробности и типе и количестве сбитых российских ракет.
1 февраля было сбито 56 беспилотников и несколько ракет, но больше о ракетах в Воздушных силах не говорят. Фото: Воздушное командование "Восток"
По данным Воздушных сил, Рф атаковала ракетами разных типов воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Среди целей противника были:
"Часть вражеских крылатых ракет была уничтожена противовоздушной обороной. Значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны, не достигла своих целей. Однако есть и поражения, в частности, ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракетах пока не обнародуем", — написали 1 февраля ВС ВСУ, и с тех пор более никаких данных дополнительно не предоставили.
По предварительным данным сбито 56 ударных БпЛА Shahed / дронов-имитаторов разных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей (локационно потеряны) — всего это 117 из 123.
"В результате российского удара ракетами и ударными БПЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Попадание ракеты Х-22 в жилой дом в Полтаве, обстрел "баллистикой" исторического центра Одессы является очередным свидетельством варварства и терроризма российского руководства. Также в ночь на 1 февраля противник атаковал украинские предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях", — указали военные.
Мониторинговые каналы уточнили траектории части ракет и тоже ничего не сообщили о статистике сбитых целей.
Как сообщал портал "Комментарии", Вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты были направлены в исторический центр города. В результате обстрела есть разрушения, пострадали театр, музей, памятники архитектуры (в том числе здание одесской филармонии) и другие здания. Одна из ракет попала в знаменитый одесский отель "Бристоль". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди людей, находившихся в эпицентре удара, были, в том числе и норвежские дипломатические представители.
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