Загадочная и мощная атака России: ВСУ впервые за войну отказались рассказать о сбитых ракетах

Российские оккупанты вечером 31 января и в ночь на 1 февраля 2025 года российские оккупанты совершили один из самых мощных комбинированных ударов по Украине. Как передает портал "Комментарии" со ссылкой на сводку Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО отражала атаку и сбила часть целей (всего их было 165). Однако впервые за время полномасштабного вторжения ВС ВСУ не раскрыли подробности и типе и количестве сбитых российских ракет.

1 февраля было сбито 56 беспилотников и несколько ракет, но больше о ракетах в Воздушных силах не говорят. Фото: Воздушное командование "Восток"

По данным Воздушных сил, Рф атаковала ракетами разных типов воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Среди целей противника были:

семь баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков - ВОТ АР Крым, Воронежская обл. РФ);

семь крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков — ТОТ АР Крым, ВОТ Донецкой обл.);

восемь крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3;

восемь крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков — Воронежская обл., РФ);

две управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря);

123 ударных БпЛА Shahed / дронов-имитаторов разных типов (районы пусков – Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, РФ, Чауда ВОТ АР Крым).

"Часть вражеских крылатых ракет была уничтожена противовоздушной обороной. Значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны, не достигла своих целей. Однако есть и поражения, в частности, ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракетах пока не обнародуем", — написали 1 февраля ВС ВСУ, и с тех пор более никаких данных дополнительно не предоставили.

По предварительным данным сбито 56 ударных БпЛА Shahed / дронов-имитаторов разных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей (локационно потеряны) — всего это 117 из 123.

"В результате российского удара ракетами и ударными БПЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Попадание ракеты Х-22 в жилой дом в Полтаве, обстрел "баллистикой" исторического центра Одессы является очередным свидетельством варварства и терроризма российского руководства. Также в ночь на 1 февраля противник атаковал украинские предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях", — указали военные.

Мониторинговые каналы уточнили траектории части ракет и тоже ничего не сообщили о статистике сбитых целей.





Как сообщал портал "Комментарии", Вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты были направлены в исторический центр города. В результате обстрела есть разрушения, пострадали театр, музей, памятники архитектуры (в том числе здание одесской филармонии) и другие здания. Одна из ракет попала в знаменитый одесский отель "Бристоль". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди людей, находившихся в эпицентре удара, были, в том числе и норвежские дипломатические представители.



