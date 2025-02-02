Огромная дыра в крыше: появилось видео с последствиями удара по "Бристолю" - оно раскрывает важную деталь

Гостиница "Бристоль" в центре Одессы, попавшая под ракетный удар российских оккупантов, получила серьезные повреждения. Как передает портал "Комментарии", видео, которое выложила Одесская ОВА, снято с беспилотника и показывает масштаб разрушений.

Гостиница "Бристоль" в Одессе получила серьезные повреждения из-за российского удара. Фото: Одесская ОВА / скриншот

На кадрах показано, что ракета, или одна из ракет, попала в крышу центральной (и самой красивой) части здания, с фасадом и главным входом, выходящими на улицу Пушкинскую (Итальянскую). В ней зияет огромная дыра. Это может быть подтверждением слов главы ОВА Олега Кипера о том, что россияне сознательно использовали ракету с боевой частью, которая пробивает бетон. То есть направлен удар, по его словам, был именно на помещения внутри гражданской гостиницы, чтобы пробить перекрытия и этажи, и взрывом внутри причинить максимальные разрушения и убить проживавших там гражданских людей".

Видео с дыркой в крыше и пробитым насквозь отелем подчеркивает одну важную деталь. Возможно, это показывает, что оккупанты действительно охотились на "людей в бункере", в том числе главу ГУР МО Кирилла Буданова.

По словам Кипера, между объявлением воздушной тревоги в городе и прилетом баллистики прошло около 3-5 минут. Второй и третий удары пришлись "примерно в то же место" с интервалом 15-17 минут.





Как сообщал портал "Комментарии", Вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты были направлены в исторический центр города. В результате обстрела есть разрушения, пострадали театр, музей, памятники архитектуры (в том числе здание одесской филармонии) и другие здания. Одна из ракет попала в знаменитый одесский отель "Бристоль". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди людей, находившихся в эпицентре удара, были, в том числе и норвежские дипломатические представители.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер после серии взрывов в городе сообщил, что в результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы. Впоследствии он уточнил, что известно о семи пострадавших.

Всего в результате атаки РФ, в городе было повреждено около 15 памятников культурного наследия. Самым ценным среди поврежденных зданий является Филармония (Новая Биржа), которая с 2023 года находится под усиленной защитой ЮНЕСКО. Российский удар осудили в ЮНЕСКО, организация готовится прислать миссию в Одессу для оценки ущерба..

Гостиница "Бристоль" строилась с 1898 по 1899 год по проекту архитекторов Александра Бернардацци и Адольфа Минкуса напротив здания Новой купеческой биржи и рядом со зданием Государственного банка, и на то время являлась одной из самых роскошных гостиниц Одессы. В советское время носила название "Красная". С 2002 года по конец 2010 года гостиница была закрыта на реконструкцию, после окончания которой была квалифицирована как отель 5 звезд. В 2010 году гостинице вернули историческое название "Бристоль", позаимствованное когда-то у одноименной гостиницы в Вене. Сейчас зданию присвоен статус памятника архитектуры