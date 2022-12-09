Заемщикам спишут кредиты: кто может рассчитывать на "прощение" долга

Парламент принял законопроект № 7441-1 о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Инициатива, ожидающая подписи Президента, касается лиц, взявших в кредит авто или недвижимость, и это имущество было уничтожено или недоступно в связи с боевыми действиями.

Спишут только те не простроченные кредиты. Фото: https://pixabay.com/





Согласно документу, заемщик имеет право обратиться к кредитору с заявлением о приостановлении уплаты по потребительскому кредиту, в залоге которого квартира, дом или авто, оставшиеся на временно оккупированной территории или в зоне проведения боевых действий, или если это имущество уничтожено или повреждено из-за агрессии рф. Ссудодатель освобождает такое лицо от уплаты по кредиту до получения государственной компенсации.





Законопроект также предусматривает прощение задолженности по кредиту, предметом обеспечения которого является уничтоженное войной имущество. На списание могут рассчитывать лица, у которых общая площадь уничтоженной квартиры не превышает 140 кв.м, дома – 250 кв.м, и если это единственное жилье заемщика. Аналогичная опция предусмотрена и для единственного автомобиля, если рабочий объем его двигателя не превышает 2 500 см. Отмечается, что заемщик не должен иметь задолженности по такому потребительскому кредиту на 23 февраля. Законодатель предусмотрел, что кредитор будет иметь право на компенсацию от государства за прощение такого займа.





"Комментарии" ранее писали, что с начала этого года потребительские цены выросли на 25,7%. Усложнение хранения пищевых продуктов и разрушение объектов агропромышленного комплекса (АПК) в сфере животноводства существенно отразились на ускоренном росте цен по группе пищевых продуктов, которые подорожали на 4,2% в октябре и на 0,5% в ноябре.







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