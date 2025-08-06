Задушить российскую экономику санкциями: в чем просчет Трампа

Тарифы на российскую нефть могут резко сократить доходы путинского режима, спровоцировать банковские паники и девальвацию рубля. В то же время это также может вызвать рост цен на нефть и глобальные экономические потрясения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Telegraph".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ приводит мнение Чарльза Капчана из Совета по международным отношениям, который считает, что несмотря на решимость Трампа одних санкций может быть недостаточно. Чтобы остановить военную машину Путина, США должны не только давить экономически, но и поддерживать Украину оружием и укреплять ее оборонную промышленность.

"Я не думаю, что мы можем задушить российскую экономику санкциями. Украине нужна способность остановить Путина на поле боя", — заявил Капчан.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявляет, что, если стоимость нефти упадет на $10 за баррель – у Путина не останется выбора. Его экономика на грани краха.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Кремля Владимир Путин сознательно загнал себя в тупик, в котором мир без достигнутых военных целей, не выглядит как победа в глазах его армии и подавляющего большинства россиян. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду проведет переговоры с представителями России. По итогам переговоров Белый дом примет решение о возможном введении тарифов против стран, которые закупают российские энергоресурсы. Такое заявление во время брифинга сделал президент США Дональд Трамп.

Ранее "Комментарии" писали – администрация Дональда Трампа в ультимативной форме требует от Нью-Дели прекратить покупки нефти у Москвы. На фоне эскалации высокопоставленные представители Индии срочно направляются на переговоры в Россию. Об этом сообщает информагентство "Bloomberg".



