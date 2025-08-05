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Угроза санкций Трампа навела переполох в Индии: кого Моди срочно направил в Москву

Индия направила в Москву двух высокопоставленных переговорщиков

5 августа 2025, 15:26
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Кравцев Сергей

Администрация Дональда Трампа в ультимативной форме требует от Нью-Дели прекратить покупки нефти у Москвы. На фоне эскалации высокопоставленные представители Индии срочно направляются на переговоры в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает информагентство "Bloomberg".

Угроза санкций Трампа навела переполох в Индии: кого Моди срочно направил в Москву

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар должны прибыть в Москву. Эту информацию СМИ подтвердили индийские официальные лица, попросившие не раскрывать их имена.

По информации Times of India, визит Довала запланирован на эту неделю, а Джайшанкар отправится в Москву позднее в августе. В Министерстве иностранных дел Индии отказались комментировать детали визитов.

Несмотря на то, что визиты в столицу РФ были запланированы заранее и являются частью ежегодных консультаций, они проходят на фоне роста напряженности между Индией и США. Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на индийские товары и пригрозил значительно повысить ее, если Нью-Дели не откажется от закупок российской нефти.

Вашингтон считает, что Индия и Китай помогают Владимиру Путину финансировать войну против Украины, покупая российскую нефть. Индийская сторона отвергла обвинения, назвав их "необоснованными и несправедливыми".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поддерживает тесные связи с Путиным, посетив Москву в октябре прошлого года. Ожидается, что президент России также приедет в Индию позже в этом году, что, вероятно, станет темой переговоров индийской делегации в Москве.

На фоне давления США Индия вновь подтвердила "устойчивое и проверенное временем партнерство" с Россией. При этом правительство пока не давало распоряжения индийским нефтепереработчикам о прекращении закупок нефти у России.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-05/modi-s-top-aides-to-visit-russia-despite-trump-s-tariff-threats
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