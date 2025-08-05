Трамп закроет глаза на российскую нефть в Индии в обмен на «мелочь»: что должен сделать Нью-Дели

В СМИ масса материалов по теме Индии. Одни медиа говорят, что Индия отказывается от российской нефти, другие нет. На самом же деле Индия не делала никаких официальных заявлений о том, что она будет продолжать покупать российскую нефть. Все, что мы видим в медиа – это свободные интерпретации и кликбейтные заголовки. Реальность несколько иная. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Дональд Трамп и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Политик отметил, что на самом деле Индия не является союзником ни России, ни тем более Китая. Российская нефть представляет для нее интерес прежде всего из-за своей цены. В частности, до 2022 года Индия почти не покупала нефть в России – ей было удобнее импортировать топливо из Персидского залива. Однако после введения санкций Россия начала продавать нефть со значительными скидками, и Индия начала активно ее покупать исключительно из экономических соображений. Из российской нефти в Индии производят дизельное топливо, которое затем активно экспортируется по всему миру, в том числе и в страны ЕС.

Николай Княжицкий напоминает, что месяц назад Европейский Союз принял 18 пакет санкций, который частично можно назвать "антииндийским". Согласно ему, в ЕС запрещен импорт нефтепродуктов, изготовленных из российского сырья. Это прямой сигнал индийским нефтеперерабатывающим заводам. Эта норма вступит в силу 21 января 2026 года. К этому времени Индия должна определиться, что с этим делать. На сегодняшний день Индия может покупать российскую нефть в пределах установленного ценового потолка (сейчас — $60 за баррель, с сентября — $47,6). Но ситуацию для них усложняет позиция президента США Дональда Трампа, который угрожает "штрафными тарифами" за сотрудничество с Россией и регулярно подчеркивает роль Индии в финансировании войны против Украины.

"То есть вопрос закупки российской нефти перестает быть сугубо экономическим – он глобализовался. Поэтому закупка нефти у России может иметь последствия для всей индийской экономики. Фактически США ставят Индию, как и Китай перед выбором: либо российская нефть, либо доступ к американскому рынку. Или же – сохранение обеих возможностей в обмен на "мелочь": нажать на Путина, чтобы тот остановил войну. Чем все завершится – увидим уже в скором времени", – констатировал политик.

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