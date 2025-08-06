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Путин загнал себя в тупик: в США рассказали, что дальше будет происходить в войне

В ISW считают, что Путин намеренно не создал условий для мирной сделки с Украиной

6 августа 2025, 07:00
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Кравцев Сергей

Глава Кремля Владимир Путин сознательно загнал себя в тупик, в котором мир без достигнутых военных целей, не выглядит как победа в глазах его армии и подавляющего большинства россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Путин загнал себя в тупик: в США рассказали, что дальше будет происходить в войне

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики ссылаются на информацию агентства Reuters, которое отмечает, что в Кремле царит атмосфера непонимания, как можно завершить войну на нынешнем этапе, поскольку российское общество и армия не поймут такого решения.

"Москва ведет целенаправленную многолетнюю кампанию по обоснованию максималистских военных целей Путина, как необходимых для существования российского государства и мобилизации общественной поддержки затяжной войны для достижения этих целей", — отметили в ISW.

Эксперты сослались на результаты государственных и независимых соцопросов, проведенных в начале 2025 года, по результатам которых большинство россиян поддерживают продолжение войны в Украине.

Аналитики убеждены, что Кремль, вероятно, использует эти настроения, которые сам активно формировал, для оправдания решения лидера и в дальнейшем вести войну.

Кроме того, отмечается в отчете, Путин усиливает зависимость российского общества от военных расходов путем активного инвестирования в оборонно-промышленную базу России, которая сейчас составляет значительную часть внутреннего производства страны.

В Институте изучения войны убеждены, что резкое сокращение оборонных расходов России, вероятно, приведет к падению экономики в среднесрочной перспективе. Это еще больше стимулирует Путина к ведению затяжной войны в Украине и развязыванию новых вооруженных конфликтов, несмотря на высокие потери на поле боя и серьезные ограничения для экономики.

"Путин сознательно культивировал преданность российского общества своим военным целям и не создал предпосылок для отступления или принятия мирного урегулирования, которое не достигает его первоначальных военных задач", — констатировали эксперты ISW.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-5-2025
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