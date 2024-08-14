Украина готовится к "торгам" с вероятным президентом США Дональдом Трампом, захватывая российские земли. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, прорыв границы в Курской области установление контроля над частью территорий РФ может стать "разменной монетой" в будущих переговорах. Киев знает, что на него будут давить, чтобы вести переговоры о прекращении войны, особенно если Дональд Трамп вернется в Белый дом после президентских выборов в ноябре. Дипломатически Украина пыталась выступить на передний план, продвигая собственную формулу мира и обещая международную мирную конференцию с приглашением России до 5 ноября.

Журналисты напоминают, что Трамп хвастался, что за одну ночь принесет мир в Украину. Но пока никто не знает, как. Но несколько его бывших чиновников и советников предположили, что "мир Трампа" может включать территориальные уступки в обмен на значительные гарантии безопасности Запада.

Киев и многие его европейские союзники обеспокоены тем, что администрация Трампа принуждает Украину к несправедливому и нестабильному миру под угрозой прекращения поставок вооружения США. Ситуация в Курской области может стать предметом для торгов с будущей администрацией США.

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