Байден впервые прямо высказался об операции ВСУ в Курской области

Операция украинской армии на территории Курской области создает серьезную дилемму для российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Байден, сообщает "The New York Post".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома впервые высказался по поводу операции ВСУ в ходе визита в Новый Орлеан.

"Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней (чтобы быть в курсе событий. — ред.), и это создает настоящую дилемму для Путина", — сказал президент США.

Джо Байден также добавил, что он и его администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами, пока продолжается военная операция.

При этом спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, заявила, что Вашингтон не имеет никакого отношения к операции в Курской области.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы продолжим разговоры с украинцами об их подходе, но это действительно их дело", — уточнила спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — достаточно сдержанно и явно, намекая на поддержку Украины, уже отреагировали на события в Курской области в США, Германии. Более того, ключевые партнеры признались, что не видят чего-либо неординарного в том, что Украина использует предоставленное ими оружие во время Курской операции. Был ли Запад готов к событиям в Курской области? Судя по реакции партнеров, можно ли сказать, что Запад дал "зеленый свет" на наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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