Зачем Россия стянула к украинской границе десятки тысяч военных – чего ждать от агрессора

Пока украинские войска пытаются продавливать оборону врага, Россия пытается искать пути, как контратаковать в ответ, чтобы сорвать планы ВСУ. В частности, ситуация на Лиманском и Купянском направлениях имеет тенденцию к обострению. Российские оккупанты сконцентрировали там большое количество живой силы и техники, накопили много боеприпасов. Каких коварных шагов стоит ожидать от агрессора? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

ВСУ продолжают работать над тем, чтобы лишить россиян преимущества

Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии "РБК-Украина" обратил внимание на то, что россияне стянули в пограничные Брянскую, Курскую и Белгородскую области 26 тысяч военных, почти 150 танков, бронетехнику и артиллерию. Пока что нет подтверждений, что нашим Харьковской или Сумской областях что-то угрожает в ближайшем будущем, но вот на провокацию оккупанты могут пойти. Оккупанты могут вновь попытаться прорвать границу и пойти в массированное наступление, чтобы растянуть украинские войска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Если смотреть на всю эту историю через призму самостоятельного движения, например, на Сумскую или Харьковскую области, то этого недостаточно. Но если они синхронизируют действия с контингентом на Купянском направлении, то смогут доставить нам немало хлопот", — высказался эксперт.

Селезнев отметил, у России достаточно ресурсов, чтобы реализовать самые коварные планы, но украинское командование это понимает и ко всему готово.

Россияне проводят локальные наступательные операции ограниченного масштаба

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что у россиян одна из наиболее боеспособных группировок в Луганской области. При этом она вряд ли готова к выполнению масштабных задач.

"Здесь в принципе ничего нового. Есть угроза более интенсивных действий в направлении Купянска и из Кременной на Лиман. Но это, прежде всего, имитация с целью отвлечь внимание Сил обороны Украины и попытка оттянуть наш ресурс с юга и Донецкой области", — отметил Коваленко.

Эксперт считает, что у российских захватчиков пока что нет перспектив для прорыва на этих направлениях, в том числе в Харьковскую область. По его словам, они проводят локальные наступательные операции ограниченного масштаба.

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем Россия запугивает подрывом Запорожской АЭС: объяснение Минобороны Украины.