Зачем России Медведчук: Буданов выдвинул версию

Украина отдала Москве бывшего нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, в обмен на 200 защитников "Азовстали", оказавшихся в плену. По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, он был нужен прежде всего ФСБ. Такое заявление он сделал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Медведчук на этом этапе больше всего нужен ФСБ, потому что через него напрямую шло финансирование агентурных сетей, чиновников и т.д.", — заявил Буданов.

По словам главы ГУР, бывший нардеп стал для РФ "средством влияния и отмывания денег".

"Это главная причина, почему россияне о нем так просили", – сказал начальник ГУР.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СБУ показала , как проходил обмен 215 украинских пленных. В СБУ показали уникальные кадры по обмену пленными, прошедшем 21 сентября. Из опубликованных кадров следует, что обмен между сторонами прошел в Репкинском районе Черниговской области на границе с Беларусью. Он продолжался с утра и до позднего вечера.

Также "Комментарии" писали о том, что Макрон назвал единственный вариант того, как закончится война в Украине. Война России против Украины закончится только за столом переговоров. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Президент Франции подчеркнул, что очень важно, как можно быстрее Украине и России сесть за стол переговоров, прекратив боевые действия. Важно отметить, что интерес российской стороны к переговорам значительно возрос после того, как украинская армия продвинулась вперед, освобождая территории в Харьковской и Херсонской областях. В одном из недавних своих заявлений 16 сентября президент РФ Путин обвинил украинские власти в том, что они не хотят садиться за стол переговоров.