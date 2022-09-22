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Зачем России Медведчук: Буданов выдвинул версию

Москва обменяла Медведчука, потому что он был нужен прежде всего ФСБ

сегодня, 21:33
Автор:

Лиля Воробьева
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Украина отдала Москве бывшего нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, в обмен на 200 защитников "Азовстали", оказавшихся в плену. По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, он был нужен прежде всего ФСБ. Такое заявление он сделал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Зачем России Медведчук: Буданов выдвинул версию

Кирилл Буданов (фото из открытых источников)

"Медведчук на этом этапе больше всего нужен ФСБ, потому что через него напрямую шло финансирование агентурных сетей, чиновников и т.д.", — заявил Буданов.

По словам главы ГУР, бывший нардеп стал для РФ "средством влияния и отмывания денег".

"Это главная причина, почему россияне о нем так просили", – сказал начальник ГУР.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СБУ показала , как проходил обмен 215 украинских пленных. В СБУ показали уникальные кадры по обмену пленными, прошедшем 21 сентября. Из опубликованных кадров следует, что обмен между сторонами прошел в Репкинском районе Черниговской области на границе с Беларусью. Он продолжался с утра и до позднего вечера.

Также "Комментарии" писали о том, что Макрон назвал единственный вариант того, как закончится война в Украине. Война России против Украины закончится только за столом переговоров. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Президент Франции подчеркнул, что очень важно, как можно быстрее Украине и России сесть за стол переговоров, прекратив боевые действия. Важно отметить, что интерес российской стороны к переговорам значительно возрос после того, как украинская армия продвинулась вперед, освобождая территории в Харьковской и Херсонской областях. В одном из недавних своих заявлений 16 сентября президент РФ Путин обвинил украинские власти в том, что они не хотят садиться за стол переговоров.



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