Зачем РФ переговоры о мире: ответ офицера

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин скептически оценил возможность достижения результативных переговоров с Россией об установлении устойчивого мира. Об этом Жорин написал в Telegram, передает портал "Комментарии".
ВСУ не стоит надеяться на мир с РФ. Фото из открытых источников
Майор ВСУ призвал не утешать себя иллюзиями, что с Москвой можно договориться о длительном мире.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам последних трех месяцев интенсивных штурмовых действий в Донецкой и Харьковской областях российские захватчики не смогли достичь ощутимых результатов. При этом оккупанты понесли огромные потери в личном составе и технике. Во время зимнего наступления оккупанты потеряли более 400 единиц боевой техники. Однако значительные потери не помогли России хотя бы приблизиться к захвату городов Купянск и Авдеевка.
Обсуждения
Новости