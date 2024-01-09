Зачем РФ переговоры о мире: ответ офицера

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин скептически оценил возможность достижения результативных переговоров с Россией об установлении устойчивого мира. Об этом Жорин написал в Telegram, передает портал "Комментарии".

ВСУ не стоит надеяться на мир с РФ. Фото из открытых источников

" О новых "инсайдах" о тайных встречах и разговорах о переговорах. Чем дальше, тем таких разговоров будет больше. Важно осознать, в первую очередь, самим украинцам, что Россия будет продвигать переговоры и замораживание конфликта с одной целью: для укрепления своих собственных позиций, восстановления и перегруппировки сил, подготовки к новому удару", — написал Максим Жорин.

Майор ВСУ призвал не утешать себя иллюзиями, что с Москвой можно договориться о длительном мире.

"Не надейтесь, что переговоры вернут вам жизнь, которая была раньше. Нам не нужен новый "Минск", план Морелля или еще что-то, что позволит к*ц*п*м отдохнуть и снова напасть. Учитывая еще и то, как украинцы умеют расслабляться в условиях относительной безопасности и забывать об угрозах, для нас этот вариант совершенно неприемлем", — подчеркнул Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам последних трех месяцев интенсивных штурмовых действий в Донецкой и Харьковской областях российские захватчики не смогли достичь ощутимых результатов. При этом оккупанты понесли огромные потери в личном составе и технике. Во время зимнего наступления оккупанты потеряли более 400 единиц боевой техники. Однако значительные потери не помогли России хотя бы приблизиться к захвату городов Купянск и Авдеевка.

