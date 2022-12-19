Зачем РФ обстреливает Донецк и Белгород

Недавние обстрелы больницы имени Калинина в оккупированном Донецке, Донбасс-Арене и обстреле российского Белгорода свидетельствуют не о создании россиянами дополнительного casus belli, а о том, что путинская армия пробует россиян таким образом подтолкнуть пойти воевать. Об этом рассказали военные эксперты в комментарии для ТСН, пишут "Комментарии".



обстрел больницы

По словам военного эксперта, бывшего представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, в России никто не хочет умирать за глуповатые прихоти Путина, поэтому создается информационный повод. Делается это для того, чтобы было больше желающих воевать. Мол, смотрите, что делает украинская армия – она убивает мирных жителей, она целит по больницам. " Простите мой цинизм, но у нас не так много артиллерийских средств, чтобы их тратить на гражданские объекты. Важнее уничтожать вражескую военную инфраструктуру. Так же и по ситуации в российском Белгороде – абсолютно нерационально использовать оружие против гражданских объектов, которые там есть", – говорит Селезнев.

И другой же военный эксперт, Петр Черник объясняет такие действия оккупантов тем, что им выгодно обстреливать именно гражданскую инфраструктуру: "Все очень просто – сами обстреливают все, что могут у себя обстрелять с очень простым пропагандистским тезисом: смотрите, какие эти нацисты изверги. Оккупанты дают понять своему населению, что, мол, если не организоваться вокруг "великого лидера", то они, эти нацисты, пойдут на нас" , это называет классикой пропаганды .

К этому Черник добавляет: "Тиранический режим держится только тогда, когда вокруг него есть консолидация собственного населения. Если тиран теряет веру в себя от своего населения, он теряет свою жизнь". По его мнению, рассеяны в стратегической ловушке. Они не знают, как оттуда выйти. Их поражение нарастает. Осознавая это, все больше боятся внутреннего мятежа. Он, хотя на сегодняшний день и маловероятен, но предпосылки для этого складываются.

Эксперт не исключает, что противник и дальше будут обстреливать свои гражданские объекты И все для того, чтобы держать собственное население в бесконечных пропагандистских нарративах.

Напомним, как писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин в очередной раз озвучил оправдание агрессии РФ против независимой Украины, на этот раз "высокими" целями стал шанс "перемен к лучшему" для России.

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