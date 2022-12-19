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Зачем РФ обстреливает Донецк и Белгород

Чтобы разозлить население, оккупанты целенаправленно выбирают для обстрела больницы

сегодня, 18:31
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Автор:

Моесеенко Валентина

Недавние обстрелы больницы имени Калинина в оккупированном Донецке, Донбасс-Арене и обстреле российского Белгорода свидетельствуют не о создании россиянами дополнительного casus belli, а о том, что путинская армия пробует россиян таким образом подтолкнуть пойти воевать. Об этом рассказали военные эксперты в комментарии для ТСН, пишут "Комментарии".

Зачем РФ обстреливает Донецк и Белгород

обстрел больницы

По словам военного эксперта, бывшего представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезневав России никто не хочет умирать за глуповатые прихоти Путина, поэтому создается информационный повод. Делается это для того, чтобы было больше желающих воевать. Мол, смотрите, что делает украинская армия – она убивает мирных жителей, она целит по больницам. " Простите мой цинизм, но у нас не так много артиллерийских средств, чтобы их тратить на гражданские объекты. Важнее уничтожать вражескую военную инфраструктуру. Так же и по ситуации в российском Белгороде – абсолютно нерационально использовать оружие против гражданских объектов, которые там есть", – говорит Селезнев.

И другой же военный эксперт, Петр Черник объясняет такие действия оккупантов тем, что им выгодно обстреливать именно гражданскую инфраструктуру: "Все очень просто – сами обстреливают все, что могут у себя обстрелять с очень простым пропагандистским тезисом: смотрите, какие эти нацисты изверги. Оккупанты дают понять своему населению, что, мол, если не организоваться вокруг "великого лидера", то они, эти нацисты, пойдут на нас", это называет классикой пропаганды

К этому Черник добавляет: "Тиранический режим держится только тогда, когда вокруг него есть консолидация собственного населения. Если тиран теряет веру в себя от своего населения, он теряет свою жизнь". По его мнению, рассеяны в стратегической ловушке. Они не знают, как оттуда выйти. Их поражение нарастает. Осознавая это, все больше боятся внутреннего мятежа. Он, хотя на сегодняшний день и маловероятен, но предпосылки для этого складываются.

Эксперт не исключает, что противник и дальше будут обстреливать свои гражданские объекты И все для того, чтобы держать собственное население в бесконечных пропагандистских нарративах.

Напомним, как писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин в очередной раз озвучил оправдание агрессии РФ против независимой Украины, на этот раз "высокими" целями стал шанс "перемен к лучшему" для России.



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