Зачем РФ атаковала завод американской компании в Мукачево: в США раскрыли намерения Кремля

Страна-агрессор нанесла ракетный удар по американскому заводу Flex в Мукачево 21 августа. Это сознательный шаг, на который Кремль пошел, чтобы помешать США и Европе, как партнерам Киева, инвестировать в украинский бизнес. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Удар по Мукачево. Фото: ГСЧС

Аналитики считают, что Россия, скорее всего, нанесла удар по этому предприятию "чтобы помешать США и европейским союзникам инвестировать в Украину или открывать бизнес в Украине".

ISW отмечает, что подготовка к удару длилась несколько недель.

"Россия, вероятно, готовилась к этому удару в течение нескольких недель, накапливая беспилотники и ракеты на фоне текущих американо-российских переговоров и саммита на Аляске 15 августа", — говорится в публикации.

В канун саммита РФ проводила меньшие по масштабу атаки, чтобы позиционировать себя как добросовестного переговорщика, одновременно накапливая боеприпасы для массированных ударов после встречи.

Как известно, ракета попала в завод американской компании Flex, вызвав масштабный пожар и ранив по меньшей мере 19 работников. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "Flex – это гражданское предприятие США, которое производит товары для дома, такие как кофеварки".

Читайте также на портале "Комментарии" — ракетный удар по Мукачево: почему горожан призывают закрыть окна и не выходить на улицу.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская оккупационная армия в ночь на 21 августа запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. Взрывы раздавались как в северных, так и в центральных и западных областях.



