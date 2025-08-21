Ракетный удар по Мукачево: почему горожан призывают закрыть окна и не выходить на улицу

Этой ночью страна-агрессор нанесла ракетный удар по городу Мукачево. Сейчас продолжается ликвидация последствий попадания. Об этом говорится в сообщении Мукачевского городского совета.

Мукачево. Фото: из открытых источников

В частности, горсовет обратился к горожанам с просьбой закрыть окна, и без необходимости не выходить на улицу.

"В связи с пожаром, в результате ракетного удара, спасатели работают на объекте. Просим всех плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", — говорится в сообщении.

Этой ночью российские войска попали по территории одного из промышленных предприятий Мукачево. Сообщалось о масштабном пожаре, однако о пострадавших пока информации нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия в ночь на 21 августа запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. Взрывы раздавались как в северных, так и в центральных и западных областях.

Также издание "Комментарии" сообщало – европейские партнеры Украины рассчитывают на то, что президент США Дональд Трамп согласится развернул американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для Украины. Об этом пишет "The Times".

В частности, высокопоставленные европейские военные руководители обсуждают развертывание американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России. В материале говорится, что этот вопрос поднимался на встрече генерала Дэна Кейна, главы Объединенного комитета начальников штабов США с военными представителями из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии для обсуждения гарантий безопасности США.



