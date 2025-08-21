РФ ударила ракетами по Украине: в каких городах раздавались взрывы

Российская оккупационная армия в ночь на 21 августа запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. Взрывы раздавались как в северных, так и в центральных и западных областях.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По информации Воздушных сил, крылатые ракеты были зафиксированы над территорией Сумской области. Они двигались туда из Полтавской области. Под утро местные СМИ сообщили о взрывах в Сумах.

Также крылатые ракеты РФ атаковали сегодня Днепр. В частности, Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении города около 05:12. Почти сразу сообщалось о взрывах в городе.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал об угрозе крылатых ракет для его области несколько раз. Однако сначала ракеты двигались в направлении других областей. А уже в 05:27 в Запорожской области прогремели взрывы. Пока информации о пострадавших не поступало.

Также поступали сообщения о взрывах в Луцке и Львове.

Также российские войска атаковали город Мукачево Закарпатской области. Удар подтвердили в городском совете.

В сообщении отмечается, что под прицелом было одно из предприятий города.

"В результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы", — рассказали в горсовете.

Читайте также на портале "Комментарии" — из Германии пришли позитивные новости о том, что Берлин поставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что ненцы будут первыми в очереди на получение новых систем вместо переданных. Об этом говорится в заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия готовит новый ракетный удар по Украине: сколько бортов Ту-95 зарядили.



