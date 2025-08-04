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Россия готовит новый ракетный удар по Украине: сколько бортов Ту-95 зарядили

Стало известно, сколько ракет снарядили на самолеты Ту-95 для новых ударов по Украине.

4 августа 2025, 11:35
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Slava Kot

По данным мониторинговых каналов, Россия перемещает самолеты Ту-95МС снаряженные крылатыми ракетами ближе к украинским границам, чтобы иметь возможность провести новую ракетную атаку в ближайшее время.

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: сколько бортов Ту-95 зарядили

Ту-95. Фото из открытых источников

Мониторинговое сообщество Tracking, отслеживающее перемещение российских самолетов, сообщило об активности россиян. По их данным несколько бортов Ту-95 были снаряжены ракетами и отправлены на аэродромы вблизи Украины.

"В течение ночи осуществлен перелет 4х дополнительных бортов Ту-95МС с Дальнего Востока (АБ "Украинка") на "Оленья"/"Энгельс-2". 2х из них уже снаряжены КР, остальные возможно на зарядку КР Х-101. Существует вероятность ракетной атаки в ближайшее время", — идется в сообщении.

После спецоперации "Паутина" Россия начала отправлять свои самолеты в восточную часть страны, где снаряжает их ракетами, а затем перемещает на авиабазы ближе к Украине, в частности аэродром "Оленья" и "Энгельс".

Недавно командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что Россия, вероятно, изменит тактику ударов по Украине. По его словам, российские военные могут начать бить по энергетической структуре, чтобы зимой были проблемы с теплом. Таким образом, Россия хочет "заставить людей бежать из города".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, куда била Россия "кинджалами" после взлета Миг-31 4 августа.

Также "Комментарии" писали, что Украина обратилась к президенту США Дональду Трампу после удара РФ по Киеву. Глава МИД Андрей Сибига призвал американского лидера сократить до нуля все сроки, которые Трамп предоставил Путину для прекращения войны.



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Источник: https://t.me/the_first_online/16071
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