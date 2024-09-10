Зачем Лавров упомянул о "правах русскоязычных украинцев" во время мирных переговоров

Российская пропаганда активно распространяет заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия якобы "никогда не хотела чужой земли", а напала на Украину, "чтобы к людям, являющимся частью "русского мира", относились по-человечески". На эти заявления Лаврова отреагировали в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что любые переговоры о мире должны иметь пункт о "правах русскоязычного населения". По его словам, Украина якобы нарушает международное законодательство, потому что "неонацисты в Киеве не представляют никого в Крыму, новороссии и на Донбассе", из-за чего территориальная целостность Украины не может быть гарантирована.

Как указывают в ЦПД, Лавров в очередной раз озвучил типичный пропагандистский нарратив РФ о "нарушении прав русскоязычного населения", которым Кремль с 2014 года оправдывает агрессию против Украины. Относительно заявления о якобы непредставленности интересов отдельных регионов Украины во власти, в ЦПД подчеркнули, что это очередная российская дезинформация, ведь действующая украинская власть была избрана на выборах, демократичность которых признал весь мир, в том числе и Россия.

"Подобными заявлениями в Москве пытаются имитировать желание мира. На самом же деле все, к чему стремятся в Кремле — это продолжать войну, от которой погибает и страдает то самое "русскоязычное население", которое якобы защищают в Кремле", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров пригрозил США из-за нового оружия, которое может получить Украина.

Также "Комментарии" писали о том, возможны ли мирные переговоры Украины и России и какие для этого должны быть условия.



