За Винницу: украинские штурмовики ударили по скоплению живой силы врага и техники

Украинские пилоты продолжают быть врагом как в небе, так и на земле. Так, за прошедшие сутки ВСУ уничтожила взводный опорный пункт и командно-наблюдательный пункт роты российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных Сил.

Авиация. Фото: из открытых источников

Более 1750 групповых авиаударов по оккупантам нанесла авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных Сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет.

17 июля российское командование недосчиталось трех десятков орков, поражено до двадцати единиц техники рашистов, командно-наблюдательный пункт роты и взводный опорный пункт.

Противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной территории. За прошедшие сутки сбит один БпЛА противника.

В Генштабе ВСУ сообщают, что на нашей земле по состоянию на 18 июля ликвидировано около 38 450 противников. В сутки российское командование недосчиталось 150 оккупантов.

Также за сутки ликвидированы семь боевых бронированных машин противника, три вражеских артиллерийских системы, три средства противовоздушной обороны, семь транспортных средств, два беспилотника и две единицы специальной техники.

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