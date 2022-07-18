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За Винницу: украинские штурмовики ударили по скоплению живой силы врага и техники

Всего с начала полномасштабного вторжения украинская авиация нанесла по врагу более 1750 групповых авиаударов

сегодня, 13:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские пилоты продолжают быть врагом как в небе, так и на земле. Так, за прошедшие сутки ВСУ уничтожила взводный опорный пункт и командно-наблюдательный пункт роты российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных Сил.

За Винницу: украинские штурмовики ударили по скоплению живой силы врага и техники

Авиация. Фото: из открытых источников

Более 1750 групповых авиаударов по оккупантам нанесла авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных Сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет.

17 июля российское командование недосчиталось трех десятков орков, поражено до двадцати единиц техники рашистов, командно-наблюдательный пункт роты и взводный опорный пункт.

Противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной территории. За прошедшие сутки сбит один БпЛА противника.

В Генштабе ВСУ сообщают, что на нашей земле по состоянию на 18 июля ликвидировано около 38 450 противников. В сутки российское командование недосчиталось 150 оккупантов.

Также за сутки ликвидированы семь боевых бронированных машин противника, три вражеских артиллерийских системы, три средства противовоздушной обороны, семь транспортных средств, два беспилотника и две единицы специальной техники.

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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02qW1qDcaENkZ1b363af8PEeRMNkVYLQfeZTsDPK2MaHt4qnsQ5eyFziYWfaxuh6DQl
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:44

Це звичайний хід подій на війни, а відплата Винницю повинна бути нестандартною та болючою. Не уникайте раніше взятих на себе зобов'язань. А поки ви вагаєтесь, була купа ракет по містах. За них коли буде? Чому ви завжди відстаєте? Коли будемо на крок попереду і бити авансом?

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