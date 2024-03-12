За Украину воюет Иисус: он командир разведывательной роты

За Украину сражается 25-летний офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которого зовут Иисус-Назар Коржов. Благодаря своему необычному имени мужчина стал известен еще со своего детства. Теперь Иисус борется за Украину против российских оккупантов.



Офицер 24 ОМБр Иисус Коржов. Скриншот с интервью

Дать имя Иисус парню решил его отец Андрей Коржов. Мужчина в 1999 году в газете "Сегодня" рассказал, что долгое время он и жена Лариса мечтали о детях. Коржов обратился к Богу и пообещал, что если у него родится сын, то он назовет его Иисус. Через две недели Лариса сообщила, что беременна.

Мужчина выполнил обещание и назвал сына Иисусом. Впоследствии парню сменили имя на двойное – Иисус-Назарий, что должно было означать Иисус из Назарета. Такое решение было принято по религиозным соображениям, ведь некоторым людям не было удобно называть ребенка Иисусом.

Родившийся в поселке Старая Выжовка на Волыни, Иисус имеет звание старшего лейтенанта и является командиром разведывательной роты 24-й ОМБр. Мужчина начал свой боевой путь еще в 2017 году, когда был на контракте в 80-й десантно-штурмовой бригаде и участвовал в АТО. Из-за своих качеств парню предложили идти учиться на офицера в Одесскую военную академию. Иисус-Назар закончил ее уже во время полномасштабной войны и сразу попал на фронт. Иисус был дважды ранен, но каждый раз возобновлялся и возвращался в бой.

На Youtube-канале 24 ОМБр имени короля Даниила опубликовано интервью с Иисусом Коржовым, в котором офицер рассказывает о своем имени, а также о войне в Украине. Иисус прямо говорит, что не понимает тех, кто расслабляется на "мирной большой земле" и ходит на дискотеки и в спортзалы. По его словам, это может привести и к поражению Украины, если это будет продолжаться. Однако сам Иисус убежден, что российских окупантов в Украине ждет только смерть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые показали настоящий облик лица Иисуса.

Также "Комментарии" писали о самом длинном имени и фамилии в Украине. Мужчина сменил свое имя на 98 букв.