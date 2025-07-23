За считанные недели будет невыносимо: стало известно об аде для Украины от Путина

Страна-террорист Россия продолжает наносить воздушные удары по гражданским объектам в Украине. Несмотря на уже регулярные атаки, оккупанты активно наращивают объемы производства дронов и оружия. Как отмечает бывший офицер Воздушных сил Украины, а ныне заместитель директора предприятия по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский, масштабные атаки могут произойти уже в ближайшие недели, вероятно, даже в августе.

Фото: 24 Канал

По словам эксперта, существует реальная угроза применения Россией массированных ударов с использованием до тысячи дронов одновременно. Такая вероятность не преувеличение, поскольку враг, похоже, делает ставку именно на количественное преобладание средств поражения.

Основная тактика противника остается неизменной – попытки прорыва украинской системы противовоздушной обороны путем перегрузки ее большим количеством целей. В настоящее время ПВО Украины не приспособлено к таким масштабным нагрузкам, поэтому враг активно пользуется этим пробелом.

В связи с этим Храпчинский отмечает важность перехода к более гибкой и эшелонированной системе защиты. В частности, речь идет о применении распределенных решений: мобильно-огневых групп, автоматизированных турелей для уничтожения дронов на низких высотах, а также использования дронов-перехватчиков для целей на высших эшелонах.

Эксперт также отмечает необходимость увеличения внутреннего производства вооружения, чтобы эффективно реагировать на растущий натиск противника. Учитывая темпы, с которыми Россия наращивает производство беспилотников, не исключено, что уже скоро каждая атака будет включать в себя тысячу дронов.

Как уже писал портал "Комментарии", Франция и Германия выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), после принятия закона, который, по мнению критиков, ограничивает их независимость.