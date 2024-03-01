На временно оккупированных территориях Украины местные жители наблюдают завоз очередных наемников Кремля. В разных регионах отмечены боевики из Кубы и Непала, сообщает Центр национального сопротивления.

Враг вербует иностранцев для войны против Украины. Фото из открытых источников

По информации Центра сопротивления, боевики проходят подготовку на местных полигонах. Тренируют наемников российские инструкторы, в том числе бывшие члены террористической группы ЧВК "Вагнер".

Отмечается, что Россия активно вербует людоедов из бедных стран мира, где разветвлены агентурные сети, поскольку империи всегда ведут свои колониальные войны руками чужих народов.

По данным Центра сопротивления, иностранные наемники получают больше выплат, чем российские военнослужащие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.

