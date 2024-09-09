"За это нужно расстреливать": нардеп критикует авантюру со строительством защитных сооружений

Народный депутат Алексей Кучеренко подверг критике строительство трехуровневой защиты энергетических объектов в Украине. По его словам, некоторые уровни защиты были сделаны неправильно, поэтому они не смогли защитить важные объекты энергетики, в то время как другие, более дорогостоящие, не были закончены.



Атака беспилотников по энергообъектам. Фото из открытых источников

Нардеп Алексей Кучеренко в эфире "Еспресо" рассказал, почему, по его мнению, не сработали три уровня защиты энергетических объектов в Украине.

"Есть второй уровень – это небольшие такие бетонные конструкции над трансформаторами, непосредственно это более или менее сделано. Хотя неправильно сделано, они не защитили, к сожалению, от кассетных боеприпасов, когда металлические шарики разлетелись, а это было основное поражение. И вот они повредили максимально трансформаторы и автоматику другую. И на это ушло две недели, из-за которых колбасило страну", — сказал Кучеренко.

По его словам, от кассетных боеприпасов мог защитить первый уровень защиты – мешки с песком. Однако, как утверждает народный депутат, оборонные постройки сделали "халтурно".

"Но мешки, главное, чтобы они правильно были уложены, и металлические сетки, которые их держали, эти мешки с песком, они бы их защитили и от этих обломков, и от этих шариков. И они, к сожалению, так же не защитили, потому что их очень халтурно клали. Я видел это сам, когда мы были на Харьковской подстанции и на других. По сути, там деньги списали и сделали абсолютную халтуру", — считает Кучеренко.

Народный депутат также прокомментировал третий уровень защиты энергетических объектов. По его словам, за незаконченное и дорогостоящее строительство "надо расстреливать".

"Я считал и считаю еще больше, что авантюра со строительством укреплений третьего уровня защиты – это вот эти бетонные огромные, величиной с 2 ​​футбольных поля, какие-то углубления забетонированные, саркофаги, куда вроде бы пытались спрятать эти подстанции. Стоимость каждого из этих объектов от 15 до 20 млрд грн – это до 500 млн долларов. Их начали семь строить, ни одного не завершили и не завершат, заморожены там до 20 млрд грн, и они никогда уже не завершат это строительство. За это нужно расстреливать", – сказал Кучеренко.

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