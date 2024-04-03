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За*бали ракеты, хочется взять окупантов за горло. Харьковчане будут драться с россиянами за город

В планах России есть оккупация Харькова, как и других городов Украины, об этом в Фейсбуке написал волонтер Роман Доник. При этом он подчеркнул, что в случае наступления город будет сражаться с агрессором

сегодня, 12:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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В последнее время в обществе широко обсуждается тема возможного наступления захватчиков на Харьков с последующей его оккупацией. При этом часть экспертов успокаивает харьковчан, что этого не произойдет, поскольку у агрессора для этого нет ни сил, ни ресурсов.

За*бали ракеты, хочется взять окупантов за горло. Харьковчане будут драться с россиянами за город

Харьков

"Смешно выглядят попытки успокоить горожан от людей, которые или не имеют отношения не только к военному делу и аналитике, а даже к Харькову, или уехали из Харькова в начале 22, или еще раньше и живут на 500-1000 км от города. Из Нью-Йорка успокаивать еще удобнее"
, — отметил Доник, вероятно, имея в виду мнения бывшего советника Офиса президента находящегося в Штатах,  Алексея Арестовича по поводу того, что оккупанты на Харьков не пойдут.

Так вот, как отмечает Доник, в планах российских захватчиков есть намерение оккупировать Харьков. Впрочем, есть такое намерение и в отношении других городов Украины, в том числе включая не только Киев, а также Львов и Ивано-Франковск. По его словам, планы РФ по оккупации Украины и уничтожению государственности и части граждан не изменились.

"Будет наступление, город будет драться. И будет биться жестко и с определенным удовольствием. Я не шучу. Я уже видел это. В первые недели большой войны. Сейчас будет еще ярче. Ибо во-первых, все мы знаем, что ждет нас, и город. А во вторых – ну за*бали уже с теми ракетами и УМПБ, дайте хоть за горло подержать"
, – отметил Доник.

При этом он добавил, что принимать решение о том, уезжать ли из Харькова, это дело каждого.

"Если есть возможность, то почему бы и не уехать. Особенно учитывая, что РФ будет не просто нагнетать эту тему, а будет подкреплять бомбовыми и ракетными ударами. Будет опаснее с каждой неделей"
, – добавил Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия может пойти на Харьков и готовит для этого войско.




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Источник: https://www.facebook.com/skitalec/posts/pfbid02rZxhezm8azXKjYkWob3NLoykZy5ebZtK4EaQkBhwGr7y7b7DLKrvQ1X3m6Lg4m7dl
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