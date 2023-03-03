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Южная Корея отреагировала на просьбу Киева поставить летальное оружие

В Южной Кореи не знают, как ответить на просьбу Киева

сегодня, 08:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Южная Корея еще не решила, отправлять ли летальное оружие Украине, несмотря на призывы Киева. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су, пишет "Yonhap News".

Южная Корея отреагировала на просьбу Киева поставить летальное оружие

Южная Корея. Фото: из открытых источников

Хан заявил, что Южная Корея решила увеличить финансовую поддержку Украины в этом году, стремясь поддержать Киев в производстве электроэнергии.                                                                                                                   


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На вопрос, рассмотрит ли он вопрос об отправке летального оружия в Украину, Хан ответил, что для этой помощи время еще не пришло.

"Не сейчас. Я думаю. Но мы достаточно поддерживаем Украину, и в этом году решили, что увеличим нашу поддержку в размере 130 млн долларов. Пойдем ли мы на поддержку летального оружия, мы еще не решили этот вопрос", — отметил он.

Стоит напомнить, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную помощь Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" - власти США все ближе к решению о поставках Украине ракет большей дальности ATACMS и истребителей F-16, о которых уже не один месяц подряд просит официальный Киев. Такое заявление сделал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в Киеве.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Италии не обсуждается вопрос о передаче Украине истребителей, но даже, если начнутся дискуссии на этот счет, что вряд ли они закончатся позитивно для Украины, потому как маловероятно Рим примет позитивное решение.

Ранее "Комментарии" писали — в Британии сделали тревожное заявление о передаче истребителей Украине.




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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20230303003700315?section=news
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