Южная Корея отреагировала на просьбу Киева поставить летальное оружие

Южная Корея еще не решила, отправлять ли летальное оружие Украине, несмотря на призывы Киева. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су, пишет "Yonhap News".

Южная Корея. Фото: из открытых источников

Хан заявил, что Южная Корея решила увеличить финансовую поддержку Украины в этом году, стремясь поддержать Киев в производстве электроэнергии.

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На вопрос, рассмотрит ли он вопрос об отправке летального оружия в Украину, Хан ответил, что для этой помощи время еще не пришло.

"Не сейчас. Я думаю. Но мы достаточно поддерживаем Украину, и в этом году решили, что увеличим нашу поддержку в размере 130 млн долларов. Пойдем ли мы на поддержку летального оружия, мы еще не решили этот вопрос", — отметил он.

Стоит напомнить, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную помощь Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" - власти США все ближе к решению о поставках Украине ракет большей дальности ATACMS и истребителей F-16, о которых уже не один месяц подряд просит официальный Киев. Такое заявление сделал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в Киеве.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Италии не обсуждается вопрос о передаче Украине истребителей, но даже, если начнутся дискуссии на этот счет, что вряд ли они закончатся позитивно для Украины, потому как маловероятно Рим примет позитивное решение.

Ранее "Комментарии" писали — в Британии сделали тревожное заявление о передаче истребителей Украине.



