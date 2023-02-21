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Италия изменила свое отношение по поставках истребителей Украине: что теперь говорит Рим

Глава МИД Италии Таяни заявил, что его страна вряд ли предоставит Украине истребители

сегодня, 14:17
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Автор:

Кравцев Сергей

В Италии не обсуждается вопрос о передаче Украине истребителей, но даже, если начнутся дискуссии на этот счет, что вряд ли они закончатся позитивно для Украины, потому как маловероятно Рим примет позитивное решение. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью итальянской газете La Stampa, которое приводит CNN.

Италия изменила свое отношение по поставках истребителей Украине: что теперь говорит Рим

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Глава МИД Италии отметил, что вопрос о отправке истребителей пока не обсуждался, но в любом случае Италия единолично такое решение не будет принимать. В любом случае, если решение о передаче истребителей Украине и будет принято, то только в координации со всеми союзниками Украины.


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"Нам придется координировать действия с нашими союзниками, придумывать, какие самолеты им отправлять, потому что поставлять украинцам разные модели нет смысла... Мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей", — отметил Таяни.

Дипломат также добавил, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони находится сегодня с визитом в Киеве, чтобы заверить президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Италией Украины.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-2-21-23/index.html
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