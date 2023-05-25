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Южная Корея изменила свое решение по поставкам оружия для Украины

США и Южная Корея достигли новых договоренностей о помощи для Украины.

сегодня, 12:55
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Автор:

Slava Kot

Южная Корея согласилась передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Белый дом утверждает, что это улучшит шансы Украины на удачное контрнаступление. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание WSJ.

Южная Корея изменила свое решение по поставкам оружия для Украины

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото из открытых источников

В ноябре и 2022 году Корея рассматривала возможность предоставить Украине артиллерийские боеприпасы, однако окончательное решение не было принято.


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Издание утверждает, что азиатская страна изменила свое решение после того, как Соединенные Штаты и Южная Корея обнародовали совместную декларацию по вопросам безопасности во время состоявшегося в прошлом месяце визита президента Юн Сук Йоля в Вашингтон. В ходе встречи президент Южной Кореи намекнул на возможные поставки оружия для Украины.

"Мы внимательно следим за ситуацией, которая происходит на поле боя в Украине, и будем принимать надлежащие меры для соблюдения международных норм и международного права", — сказал Юн Сук Йоль.

WSJ считает, что между странами была достигнута договоренность о том, что Южная Корея будет отправлять в США артиллерийские снаряды, а Соединенные Штаты уже будут предоставлять их Украине.

Пока официальных подтверждений информации от представителей США и Южной Кореи нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитик назвал четыре страны, которые боятся поражения России в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай теряет ценного союзника в Европе. Италия поворачивает в сторону США. Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила, что ее страна планирует покинуть китайскую инициативу "Один пояс, один путь". Италия остается единственной страной G7, участвующей в программе под руководством Китая.



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Источник: https://www.wsj.com/articles/south-korean-artillery-supply-allows-u-s-to-delay-decision-on-cluster-munitions-for-ukraine-4e41c04b
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