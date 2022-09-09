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Юрий Игнат рассказал, когда Украина будет сбивать все ракеты, выпущенные Россией

Украина ждет поставки от западных партнеров комплексов NASAMS, IRIS-T

сегодня, 10:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинской системе противовоздушной обороны проблематично перехватывать ракеты, которые летят со скоростью более 3 тысяч км/ч. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат рассказал, когда Украина будет сбивать все ракеты, выпущенные Россией

Юрий Игнат. Фото: іmil in ua

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, у украинских войск сегодня есть способы, как помешать россиянам попасть в цель такими ракетами, как "Калибр", Х-101, Х-555. К тому же, у ВСУ есть способность сбивать управляемые авиационные ракеты Х-59. Но есть и ракеты, которые силам ПВО пока что сбивать проблематично. В первую очередь, речь идет о ракетах Х-22, Х-31, ракетах "Оникс", ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер".                                                           

Юрий Игнат отметил, вся проблема в том, что, если ракеты летят со скоростью примерно 900 км/ч, то украинским военным удаётся эти ракеты вовремя "приземлить". Если же вражеские ракеты летят со скоростью более 3 тысяч км/ч, то сбить их для ВСУ становится проблематично. Тем не менее, решением этого вопроса Украина уже занимается. И с эти ми ракетами не будет проблем, как только ВСУ получат современные комплексы NASAMS, IRIS-T, которые скоро поставят западные союзники Украины.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, производители NASAMS, IRIS-T утверждают, что эти комплексы могут сбивать "Искандеры" и другие опасные для Украины ракеты РФ.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/pochemu-ukrainskoe-pvo-sbivaet-rakety-vypushchennye-1662704141.html
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