Юрий Бутусов о Бахмуте: центр города наш, восточная часть - за россиянами

Известный украинский журналист Юрий Бутусов, сам неоднократно выезжавший на фронт, в Лисичанск и Северодонецк, рассказал о ситуации в Бахмуте. По его словам, украинские защитники отошли за реку Бахмутку, разделяющую город на две части. Об этом сообщают "Комментарии".

Бахмут тримає оборону

"Украинские войска держат большую часть города, включая центр, — написал Бутусов на своей странице в Фейсбук. — Хотя некоторые наши подразделения из города вывели, но это скорее вопрос ротации, а не общий приказ на уход. Здесь все еще продолжает вести боевые действия значительное количество наших войск. Есть и люди и техника. Враг захватил восточную часть города до реки Бахмутка. Основной удар россиян идет не в городе, а с севера в обход города. Борьба идет за остающийся путь снабжения. Этот путь находится под обстрелами противника. Враг побуждает наши войска к выходу из Бахмута, поскольку создана реальная угроза окружения. Но враг наступает медленно, и поэтому украинское командование уверено, что еще есть возможность некоторое время удерживать пути отхода, сбивая темп продвижения и нанося еще больше потерь россиянам".

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Журналист высоко оценил боевой дух украинских защитников и описал тактику рашистов:

"Противник вынужден дорого платить, и медленно идет от посадки к посадке, от дома к дому, — пишет Бутусов. — Каждый, кто сражается в городе в невыгодных условиях, надеется, что время этого героического сопротивления используется для создания надежных, хорошо оборудованных и замаскированных рубежей обороны для прикрытия Северска, Часового Яра, Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска, что на эти рубежи будут вовремя выведены боеспособные войска, которые надежно закрепятся и смогут разгромить врага. Украинские воины демонстрируют высокую боеспособность. И там, где есть управление, разведка, организация, обеспечение, минимальное количество боеприпасов для артиллерии и минометов, россиян удается разбить. Мы обладаем преимуществом за счет более качественных, более мотивированных и более выносливых людей".

Напомним, что сейчас украинских пилотов тестируют в США, а эксперты объяснили, почему в Бахмуте украинцы будут держаться до последнего.