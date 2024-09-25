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Япония обеспечит треть машин для разминирования в Украине до конца года

Украина является наиболее заминированной страной мира

сегодня, 14:19
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Амбарцумян Анна

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой, завершающим свою дипломатическую миссию в Украине. В ходе встречи Шмигаль выразил благодарность Японии за поддержку резолюций ООН, Формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности в части ядерной безопасности, а также за подписание соглашения о безопасности.

Япония обеспечит треть машин для разминирования в Украине до конца года

Денис Шмигаль с послом Японии Кунинори Мацудой. Фото: kmu.gov.ua

Япония готова инвестировать в нашу страну. Готовимся к подписанию соглашения о защите инвестиций. И ожидаем открытия офиса JETRO (Японской организации внешней торговли) в Украине. Все эти шаги будут способствовать активному сотрудничеству между нашими бизнесами, сказал Денис Шмигаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Япония оказывает Украине большую помощь, особенно в гуманитарной сфере. До конца года треть всех машин для разминирования в Украине будет японского производства. Кроме того, Япония вносит весомый вклад в медицинскую сферу Украины.

Благодарны японскому правительству за непоколебимую поддержку, в частности во время председательства в G7. Рассчитываем, что двусторонний диалог между нашими странами продолжит активно развиваться, отметил Денис Шмигаль.

Премьер-министр также выразил благодарность Японии за поддержку решения стран G7 о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов от замороженных российских активов.

Напомним, в Болгарии состоялась важная конференция, посвященная вопросам противоминной безопасности в Черном море, в которой принял участие командующий Военно-Морскими Силами Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа. Мероприятие проходило в рамках международных учений "Си Бриз 2024" и собрало командующих флотами США, Болгарии, Турции, Франции, а также представителей НАТО и морских сил других стран, включая Эстонию, Швецию, Грецию, Италию и Японию.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/denys-shmyhal-do-kintsia-roku-tretyna-vsikh-mashyn-dlia-rozminuvannia-v-ukraini-budut-iaponskoho-vyrobnytstva
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