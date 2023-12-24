Япония изменяет правила экспорта оружия: это поможет Украине

Правительство Японии изменило свои строгие правила по экспорту оружия в другие страны, что в конечном счете должно помочь Украине получить большее вооружение для войны против России.



Запуск ракеты Patriot. Фото из открытых источников

Японское правительство решило передать свои зенитные ракеты Patriot американским войскам. Цель — позволить пополнить истощенные американские запасы из-за поставок в Украину.

Japan Times. "Совершая такие действия, мы хотели бы внести свою лепту в защиту свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права, и в реализацию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", — сообщает слова премьер-министра Японии Фумио Кишиды издания

Официальное намерение правительства Японии заключается в улучшении ситуации безопасности в собственном регионе из-за возможной агрессии со стороны Китая и Северной Кореи. На практике это означает, что будут пополнены запасы складов США, которые размещены на Дальнем Востоке.

Таким образом, из-за изменений в законе об экспорте оружия, японское правительство может передавать оружие, произведенное в Японии по иностранной лицензии, стране, которая выдает лицензию. Что означает дополнительные поставки японских ракет на склады США, а те в свою очередь смогут отдать Украине еще больше своих ракетных боеприпасов. Отметим, что Япония прямо не передает оружие Украине.

Пока запрос о новой процедуре в Японию поступил только от США, однако Великобритания также может воспользоваться нововведением. Японские заводы производят нужные на войне в Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм по лицензии британской BAE Sytems.

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