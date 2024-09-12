Янукович уничтожил этот род войск: Сырский обратился к специалистам, активно действующим на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил специалистов радиоэлектронной борьбы с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что именно подразделения РЭС являются невидимым щитом нашей нации. С начала широкомасштабного вторжения именно специалисты РЭБ ведут упорную борьбу с врагом.

Александр Сырский

"Работа специалистов радиоэлектронной борьбы – это не просто служба, это искусство войны нового поколения. Вы ломаете вражеские коммуникации, парализуете их системы управления. Благодаря вашим умелым действиям российские оккупанты лишаются возможности эффективно применять авиацию и высокоточное оружие, своевременно реагировать на изменения обстановки на поле боя и вести лживую пропаганду на временно оккупированных территориях", — отметил Сырский.

Также он выразил уважение тем специалистам, которые отдали жизнь за Украину.

В свою очередь, военный Виктор Таран отметил, что в свое время в 2012 году Виктор Янукович принял решение фактически уничтожить этот род войск. По его словам, началось массовое сокращение военных и резка на металл наших средств РЭБ.

"Как следствие в 2014 году мы начинали войну фактически без сил РЭБ. Возрождение этого рода войск началось в 2015 году. И сейчас это мощный электронный щит государства и надежная связь для ВСУ", — отметил Таран.

По его словам, именно благодаря специалистам РЭБ у вражеского командира исчезает радиосвязь, его дрон сбивается с курса, а крылатая ракета не достигает цели.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что работа РЭБ в Украине стала гораздо более эффективной. Вражеские дроны не долетают до целей. Впрочем, враг заявил, что якобы научился изготавливать дроны, которые могут обманывать системы РЭБ.



