Янукович уничтожил этот род войск: Сырский обратился к специалистам, активно действующим на фронте

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Ткачик Олеся
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил специалистов радиоэлектронной борьбы с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что именно подразделения РЭС являются невидимым щитом нашей нации. С начала широкомасштабного вторжения именно специалисты РЭБ ведут упорную борьбу с врагом.
Александр Сырский
Также он выразил уважение тем специалистам, которые отдали жизнь за Украину.
В свою очередь, военный Виктор Таран отметил, что в свое время в 2012 году Виктор Янукович принял решение фактически уничтожить этот род войск. По его словам, началось массовое сокращение военных и резка на металл наших средств РЭБ.
По его словам, именно благодаря специалистам РЭБ у вражеского командира исчезает радиосвязь, его дрон сбивается с курса, а крылатая ракета не достигает цели.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что работа РЭБ в Украине стала гораздо более эффективной. Вражеские дроны не долетают до целей. Впрочем, враг заявил, что якобы научился изготавливать дроны, которые могут обманывать системы РЭБ.
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