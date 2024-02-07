Яли: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы до выборов «сбить» его рейтинг

Ни для кого не является секретом, что Владимир Зеленский хочет уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и в принципе, он имеет на это право, считает Максим Яли.

Президент таки хочет уволить Залужного

По его мнению, Зеленский хочет устранить потенциального конкурента на предстоящих выборах.

"Логика Зеленского ясна: если убирать, то сейчас, чтобы прошло достаточно времени до выборов для того, чтобы придать забвению Залужного и уничтожить его высокий (на данный момент) рейтинг при помощи антипиара", — говорит Яли.

По его словам, такое кадровое решение президенту важно провести до тех пор, пока нет вопросов к его легитимности. Даже у оппонентов, которые обязательно будут поддавать сомнению его решения после того, как истечет официальный срок его президентских полномочий.

При этом Яли считает, что отставка Залужного не приведет к прорыву линии обороны и каким-либо катастрофическим последствиям на фронте в обозримой перспективе.

"Гораздо хуже для поддержания морального духа ВСУ длительная неизвестность", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский несет ответственность за все происходящее в стране. По его словам, он как Верховный главнокомандующий также отвечает и за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает то, что на фронте сейчас происходит стагнация.

Как сообщал портал "Комментарии", политолог Владимир Горбач считает, что общество негативно отнесется к отставке Залужного. По его мнению, сгладить такой негатив может разве что увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что по информации нардепа Алексея Гончаренко, вместе с Залужным хотят уволить всех его заместителей.





