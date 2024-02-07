logo

BTC/USD

42967.77

ETH/USD

2367.18

LTC/USD

67.84

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Яли: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы до выборов «сбить» его рейтинг
commentss НОВОСТИ Все новости

Яли: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы до выборов «сбить» его рейтинг

Президент Владимир Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы уничтожить до выборов его высокий рейтинг с помощью антипиара, об этом в Фейсбуке написал политолог Максим Яли, передает портал «Комментарии»

сегодня, 12:38
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Ни для кого не является секретом, что Владимир Зеленский хочет уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и в принципе, он имеет на это право, считает Максим Яли.

Яли: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы до выборов «сбить» его рейтинг

Президент таки хочет уволить Залужного

По его мнению, Зеленский хочет устранить потенциального конкурента на предстоящих выборах.

"Логика Зеленского ясна: если убирать, то сейчас, чтобы прошло достаточно времени до выборов для того, чтобы придать забвению Залужного и уничтожить его высокий (на данный момент) рейтинг при помощи антипиара", — говорит Яли.

По его словам, такое кадровое решение президенту важно провести до тех пор, пока нет вопросов к его легитимности. Даже у оппонентов, которые обязательно будут поддавать сомнению его решения после того, как истечет официальный срок его президентских полномочий.

При этом Яли считает, что отставка Залужного не приведет к прорыву линии обороны и каким-либо катастрофическим последствиям на фронте в обозримой перспективе.

"Гораздо хуже для поддержания морального духа ВСУ длительная неизвестность", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский несет ответственность за все происходящее в стране. По его словам, он как Верховный главнокомандующий также отвечает и за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает то, что на фронте сейчас происходит стагнация.

Как сообщал портал "Комментарии", политолог Владимир Горбач считает, что общество негативно отнесется к отставке Залужного. По его мнению, сгладить такой негатив может разве что увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что по информации нардепа Алексея Гончаренко, вместе с Залужным хотят уволить всех его заместителей.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004292079149
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости