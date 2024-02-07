Яли: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы до выборов «сбить» его рейтинг

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Ни для кого не является секретом, что Владимир Зеленский хочет уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и в принципе, он имеет на это право, считает Максим Яли.
Президент таки хочет уволить Залужного
По его мнению, Зеленский хочет устранить потенциального конкурента на предстоящих выборах.
"Логика Зеленского ясна: если убирать, то сейчас, чтобы прошло достаточно времени до выборов для того, чтобы придать забвению Залужного и уничтожить его высокий (на данный момент) рейтинг при помощи антипиара", — говорит Яли.
По его словам, такое кадровое решение президенту важно провести до тех пор, пока нет вопросов к его легитимности. Даже у оппонентов, которые обязательно будут поддавать сомнению его решения после того, как истечет официальный срок его президентских полномочий.
При этом Яли считает, что отставка Залужного не приведет к прорыву линии обороны и каким-либо катастрофическим последствиям на фронте в обозримой перспективе.
"Гораздо хуже для поддержания морального духа ВСУ длительная неизвестность", — добавил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский несет ответственность за все происходящее в стране. По его словам, он как Верховный главнокомандующий также отвечает и за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает то, что на фронте сейчас происходит стагнация.
Как сообщал портал "Комментарии", политолог Владимир Горбач считает, что общество негативно отнесется к отставке Залужного. По его мнению, сгладить такой негатив может разве что увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака.
Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что по информации нардепа Алексея Гончаренко, вместе с Залужным хотят уволить всех его заместителей.
Обсуждения
Новости