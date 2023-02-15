Ядерный шантаж Кремля как пропагандистское шоу - Фесенко

На днях русский флот с ядерным вооружением вышел в море. Это не что иное, как "большой пропагандистский спектакль". Такое мнение сегодня, 15 февраля, в телеэфире высказал политолог Владимир Фесенко, пишут "Комментарии".



Ядерный шантаж Путина является индикатором новой холодной войны

По его мнению, эта ситуация является индикатором того, что мир вступил в новую холодную войну.

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“Сейчас, к сожалению, горячая война идет почти в центре Европы. Это следствие российского вторжения. Россия сейчас пытается использовать ядерное оружие как последний аргумент, угрожая использованием ядерного оружия Запада. Однако очень заметно на самом деле по косвенным признакам: не только Запад, но и Россия боится прямого военного столкновения. Ну потому что все опасаются, конечно же, рисков глобальной ядерной войны. И хорошо, что такие опасения существуют. Но вот эти игры — взять на слабо, попугать использованием тактического ядерного оружия — сейчас, именно в этот момент, они имеют не столько военную цель, сколько скорее пропагандистскую", — сказал Фесенко.

Политолог считает, что Кремль намерен устроить "большой пропагандистский спектакль" к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

“И вот выход этих военных кораблей с тактическим ядерным оружием – это часть пропагандистского шоу. Поэтому пока прямой опасности нет. Кремль пока скорее пропагандистски пытается напугать Запад. Но, конечно же, хотя потенциально такой риск существует, и этот риск связан только с Путиным и, скажем так, с его психическим равновесием", — объясняет Фесенко.

Он отметил, что сейчас Путин скатывается на уровень северокорейских диктаторов, пытающихся шантажировать ядерное оружие.

"Но я думаю, что все-таки реально пока прямых угроз ее использования на сегодняшний день нет", — сказал политолог.

Напомним, как писали "Комментарии", корабли российского военно-морского флота начали выходить в море с тактическим ядерным оружием – впервые за последние три десятилетия.

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