Ядерное оружие в Крыму и Беларуси: к чему готовится Путин – увеличилась ли угроза

Россия разместила ядерное оружие (ЯО) в оккупированном Крыму и Республике Беларусь (РБ), заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, Беларусь и Крым рассматриваются Путиным как территории для организации провокаций. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это заявление и вероятные угрозы.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Путин поостыл даже касательно бряцанья ядерным оружием в виде угроз применения

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает так:

"Насколько я слышал, речь шла о размещении в Крыму и РБ носителей ядерного оружия, а не его собственно. И там, действительно, есть соответствующие типы самолетов, а также артиллерийсские системы "Пион" калибра 203-мм, для которых существует тактический ядерный боеприпас. Плюс – в Крыму часть из оставшегося корабельного состава Черноморского флота тоже обладает возможностью запускать ЯО".

Но, по мнению эксперта, Путин, в том числе после разговоров с китайским лидером Си Циньпином, поостыл касательно не то что применения такого вида оружия массового поражения, но даже бряцанья им в виде угроз применения.

"И это не потому что Китай хочет поражения РФ в войне против Украины. Просто Пекину точно не нужен ядерный конфликт, который ударит по всем", – поясняет Андрей Сенченко.

Безусловно, важно, чтобы ГУР отслеживал перемещение не только носителей ЯО, но и (совместно с нашими западными партнерами) собственно ядерного оружия и его компонентов.

Ядерное оружие вблизи некоторых европейских государств может вызвать инспирированную Кремлем информационную кампанию

По словам руководителя Центра политической разведки, политтехнолога Олега Постернака, размещение ядерного оружия в Крыму и Беларуси не является внезапной новостью, так как еще до полномасштабной войны 2022 года подобная информация появлялась в медиа.

"Кстати, глава ГУР МО Буданов говорил о том, что РФ планирует превратить украинский полуостров в ядерный отстойник еще в октябре 2021 года", – подчеркивает эксперт.

Из происходящего, считает он, можно сделать три вывода.

Во-первых, это говорит о возврате России к привычному ядерному шантажу, что было прогнозируемо и неизбежно в условиях, когда ВСУ загнали Путина фактически в "глухой угол", не дав возможности ни одну его военную авантюру превратить даже в минимальный успех (бои за Бахмут, ракетный террор энергообъектов, атака дронами).

Во-вторых, ядерное развертывание в Беларуси и Крыму свидетельствует о желании продолжать, используя аргумент последней силы, давить на страны Балтийского и Черноморского регионов, занимающих дружественную Украине позицию (за исключением разве что Грузии). Ядерное оружие вблизи некоторых европейских государств, поясняет Олег Постернак, может вызвать инспирированную Кремлем информационную кампанию, направленную на искусственное повышение угрозы и снижение уровня поддержки действий Украины по деоккупации всех ее международно признанных территорий.

В-третьих. Это отнюдь не означает, что действия Путина являются его стандартным блефом. Управляемые провокации с применением тактического ядерного оружия могли бы, акцентирует эксперт, стать обстоятельством так необходимой ему эскалации. Та позволила бы Кремлю восстановить ощущение стратегического контроля за войной, имитировать инициативу и показать неуступчивость и желание "идти до конца", в особенности для российской аудитории, напуганной слухами о всеобщей мобилизации.

"Для Лукашенко же ЯО на его территории могло бы стать некой гарантией личного политического самосохранения в условиях, если Путин провалится окончательно с войной, а в РФ произойдут политические процессы, которые уже остановить будет невозможно. Думаю, Лукашенко надеется, что ядерное оружие на его территории могло бы стать препятствием, которое остановит освободительную миссию по демонтажу его режима при участии заинтересованных стран региона", – заключает Олег Постернак.

Россияне играют на нервах западных союзников Украины

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что вероятное размещение ядерного оружия на территории Беларуси и Крыма является лишь игрой россиян на нервах наших западных партнеров.

"Европа до сих пор боится ядерной войны, – поясняет эксперт. – Для нее эта "страшилка" остается актуальной. И на этом пытается сыграть Путин, понимая, что рано или поздно фронт будет россиянами провален, Украина восстановит свою территориальную целостность. И для того, чтобы иметь довод в общении с цивилизованным миром касательно ограничения предоставления ВСУ оружия при наступлении на Крым либо при ударах по Беларуси (если с ее территории вновь начнется вторжение), РФ демонстративно размещает на территории оккупированного полуострова и в РБ ядерное оружие. Поднимая ставки. Давая понять, что, к примеру, попытка Украины деоккупировать свой же Крым может вылиться в проблемы для Запада".

Николай Мельник уверен, что высшее военно-политическое руководство Украины, наша дипломатия всех уровней должны сделать всё, чтобы убедить западных партнеров, что РФ не решится применить ядерное вооружение. А потому – не следует ограничивать поддержу нашей страны, даже когда мы приступим к освобождению Крыма или начнем операцию против диктаторского режима Лукашенко, если тот решится атаковать нас.

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