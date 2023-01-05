Достаточно ли Запад поддерживает Украину в войне – почему боится добить РФ руками ВСУ

Украина получит больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Об этом сообщил в вечернем обращении 4 января президент Украины Владимир Зеленский после разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Есть вероятность, что США передадут Украине БМП Bradley. А вот с поставками Германией танков Leopard-2 – продолжаются проблемы, из-за чего секретарь Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов критикует немецкого канцлера Олафа Шольца. Какие ожидания касательно военного обеспечения Украины со стороны зарубежных партнеров в обозримом будущем? Понимают ли они, что, как акцентирует Зеленский, надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Без вооружения и боеприпасов перед угрозой нового наступления агрессора мы не останемся

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков акцентирует, что формирование неформальной коалиции "Рамштайн", нацеленной на военную поддержку Украины – одна из главных украинских побед. При этом, коллективный Запад действует порой чрезмерно осторожно, он явно не стремится к быстрой победе Украины и разгрому недоимперии с ее неконтролируемым распадом. Но Запад, подчеркивает эксперт, чем дальше, тем больше просыпается и начинает помогать нам решительнее и качественнее. А его расконсервированная военная промышленность только набирает обороты.

"Так что есть уверенность, что без вооружения и боеприпасов перед угрозой нового наступления агрессора мы не останемся", – считает Александр Кочетков.

Комментируя действия Германии, которая, в принципе, чуть ли не самостоятельно способна вооружить Украину, эксперт поясняет, что у нее нечто вроде коллективной психологической травмы после Второй Мировой войны.

"Немцам очень не хотелось бы, чтобы их танки вновь воевали на просторах Украины. Поэтому в поставках современного наступательного вооружения Германия не хочет быть первой, – отмечает Александр Кочетков. – Как только Штаты поставят первый "Абрамс" или Франция первый "Леклерк", то тогда и немецкие "Леопарды" подтянутся вслед за ними. Кстати, нам нужнее триста модернизированных танков Т-72, чем тридцать "Леопардов 2", и наши союзники это понимают".

Лидеры сегодняшней континентальной Европы руководствуются сейчас стратегией, которой пользовалась Византийская империя

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился таким мнением:

"Помните, еще мае, выступая в Давосе, бывший Госсекретарь США Генрии Киссинджер, призывая к скорейшим переговорам с Россией, заявил, что если этого не случится, то дальше, для Запада, война за свободу Украины превратится в войну против РФ. Мне очень нравится направление его мысли, но, к сожалению, Киссинджер ошибся. Запад, по крайней мере, западно-европейские столицы (кроме Лондона), всё еще не считают путина угрозой непосредственно себе. Поэтому они помогают Украине отстаивать свою территорию, но не спешат наносить поражение России – даже нашими руками и нашей кровью. Более того, чем большими будут наши успехи на поле боя, тем слабее будет противник, и, соответственно, тем меньше в этих столицах Россия будет восприниматься как угроза".

Такой парадокс, отмечает эксперт. По мнению которого, лидеры сегодняшней континентальной Европы руководствуются сейчас стратегией, которой пользовалась Византийская империя: они ослабляют, но не добивают противника, поскольку завтра он может стать союзником против кого-то из сегодняшних партнеров.

"Те же Германия и Франция не могут не понимать рисков для их лидерства в ЕС в случае альянса Киева, Варшавы и стран Прибалтики. А если этот блок еще усилится позицией Лондона, то расклад сил в Европе может сильно поменяться, – аргументирует Сергей Гармаш. – Это мы сегодня не видим ничего дальше победы, а в Европе просчитываются последствия и от нашего поражения, и от поражения Москвы. Поэтому, хоть очень многие в мире заинтересованы в том, чтоб мы не проиграли, но и не хотят, чтоб Россия полностью проиграла. Им не выгодно такое поражение Кремля, которое может привести к распаду империи".

Так что, резюмирует эксперт, не стоит питать иллюзий касательно единства Запада. Оно есть, но лишь тактическое.

"Поэтому нам будут давать оружие американцы и британцы, как минимум до выхода ВСУ на украинские границы, – прогнозирует Сергей Гармаш. – Западные европейцы – тоже, но дозировано, в зависимости от развития ситуации на фронте, чтоб не допустить распада или капитуляции России. На мой взгляд, вряд ли эта ситуация изменится".

Важно, чтобы наши военные продолжали демонстрировать эффективность на поле боя, а высшее военно-политическое руководство было всё так же активно

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко обращает внимание, что получение многих видов вооружений, которые имеем сейчас, не могли и представить себе до начала полномасштабного российского вторжения и даже какое-то время после. Ситуация, уверен он, однозначно меняется в лучшую сторону. Увы, не так быстро, как нам бы хотелось. И, к сожалению, за такое промедление со стороны партнеров мы платим кровью своих военных и гражданских, новыми жертвами и разрушениями.

"Украина периодически устами высшего военно-политического руководства (президент, министр обороны, главком ВСУ, дипкорпус) озвучивает запросы по вооружениям и боеприпасам. По всему, что нам необходимо и для обороны (включая закрытие неба), и для наступательных действий. Но поставки идут куда медленнее, чем нам бы хотелось. Вместе с тем, есть немало позитивных моментов. Уже начался процесс передачи нам ЗРК "Пэтриот", других систем ПВО. Появилось решение французов о предоставлении Украине легких танков. Номенклатура вооружения расширяется. Многие страны, в том числе США, заложили в свои бюджеты на этот год серьезные суммы, на которые намерены поставлять необходимое вооружение и боеприпасы для Украины", – подчеркивает Игорь Петренко.

При этом многие просьбы (об оружие с большим радиусом действия, о самолетах, о тяжелых танках и большем количестве бронемашин) остаются неудовлетворенными.

"С одной стороны, наши партнеры понимают, что эффективные действия ВСУ на поле боя – это ослабление РФ, приближение ее к пониманию, что на переговоры надо выходить не с ультиматумами. Что цена продолжения войны для агрессора неустанно растет. С другой – у тех, кто поддерживает Украину, всё еще есть немало опасений касательно России, являющейся ядерной державой. И когда они принимают решения о предоставлении Украине тех или иных вооружений, учитывают ряд моментов. И то, как на это будут реагировать другие страны, и то, не приведет ли это к эскалации, – поясняет эксперт. – И всё же, ожидания по дальнейшему предоставлению ВСУ современных вооружений – оптимистичные. Важно, чтобы наши военные продолжали демонстрировать эффективность на поле боя (такие успешные действия способствуют переговорам о поставках всего необходимого), а высшее военно-политическое руководство, дипломаты – были всё так же активны, поясняя, прежде всего, обществам стран-партнеров, что наша победа автоматически будет означать улучшение социально-экономической ситуации в их государствах, снижение безопасностных рисков и так далее".

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