Кремль хочет подписания «Минска-3» - когда возникнут перспективы для переговоров Киева и Москвы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов резко ответил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, выступающему за некие "гарантии безопасности" для России в рамках возможных переговоров. Он посоветовал тому уступить РФ часть Франции, если Макрон считает, что Украина должна поступиться своими территориями ради имперского безумия путинского режима. Всё тот же Данилов подчеркивает, что РФ готовится к обострению в феврале, а "человек по фамилии Козак" (речь, скорее всего, о замглавы администрации президента РФ и экс-кураторе Кремля по вопросам Украины Дмитрии Козаке) активизировался – и проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить Киев к подписанию определенных мирных, как они считают, соглашений а-ля "Минск-3". В каком состоянии на данный момент пребывает "переговорный кейс"? Когда вызреют реальные перспективы для переговоров Киева и Москвы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Время для переговоров пока явно не наступило и вряд ли оно наступит в 2023 году

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик поясняет:

"С начала декабря Козак бомбардирует иностранных руководителей письмами, в которых предлагает начать "предметный диалог по нормализации ситуации", "переговорному процессу", "созданию новых кейсов" и тому подобному. Речь, в том числе, идет о гарантиях безопасности для РФ со стороны коллективного Запада. Главный фокус, естественно – война в Украине и выход из нее".

Это, акцентирует эксперт, не первый случай, когда Россия начинает сигнализировать о готовности к неким переговорным процессам, предлагает те или иные варианты. Особенно движения в данном направлении активизировались после провального для РФ ноябрьского саммита "Большой двадцатки" в Индонезии. Там она не сумела предъявить некую геополитическую реальность, с которой мир мог бы согласиться. Пришлось искать новые пути.

что его не списали со счетов. Сейчас снова начинается попытка вернуть Козака в открытую игру. И здесь есть определенная угроза для Украины, – предупреждает Виталий Кулик. – Потому что он – опасный для нас человек с точки зрения вхождения в переговорный трек. Такая себе буря и натиск под грудой бумаг. Крючкотворец, для которого важна каждая запятая, точность формулировок, система сдержек и противовесов, гарантийные механизмы". "Вовлечение Козака в поиск таких путей не значит, что он полностью вышел из опалы, в которой пребывал с февраля прошлого года, когда его концепция переговоров с Украиной проиграла, уступив место военной ставке. Однако он сохранил свое место. И моя коллега Мария Кучеренко права, отмечая

В Европе и США, по словам эксперта, имеется определенная группа политиков, считающая, что с Россией еще можно договориться. Что окончательная победа над ней или невозможна, или – не в их интересах. И эти политики будут хвататься за инициативы Козака и стараться как-то их развернуть на Западе.

"Однако позиция таких сторонников переговоров "любой ценой" не так прочна. Всё больше лидеров демократических стран понимают, что с РФ необходимо покончить. Что если этого не произойдет, будет вторая, третья фаза глобальной войны, к чему Запад явно не готов. Именно поэтому предложения Козака не находят там того отклика, который был, допустим, в марте-апреле прошлого года. Да, со стороны Макрона, ряда других европейских политиков звучат призывы о переговорах. И это значит, что Запад не закрывает пока оставшиеся форточки для переговоров с Россией. Но предложения, которые рассылает Козак, являются неприемлемыми – с точки зрения нынешней ситуации на фронтах и позиции Киева. Время для переговоров пока явно не наступило. И вряд ли оно наступит в 2023 году", – считает Виталий Кулик.

Но он не сомневается, что Кремль продолжит продавливать свое видение мира. В том числе через Козака.

"Введение последнего в игру означает, что в ставке путлера есть понимание того, что не удастся исключительно военным способом достигнуть каких-то промежуточных, выгодных для России результатов в этой войне. Что рано или поздно им придется выходить на какие-то компромиссы – с ущербом для себя. Но то, что они предлагают сейчас – уже неприемлемо. Ни для Запада, ни для нашей страны, – подчеркивает эксперт. – Для Украины вообще неприемлемы любые переговоры с агрессором, пока мы не изгнали российские войска со всей своей территории. А в идеале – еще и разгромить РФ в ее логове. С моей точки зрения, наша окончательная победа – это развал России и внутренние преобразования".

Перспективы для переговоров Киева и Москвы могут появиться при трех относительно различных ситуациях

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко напоминает, что в той или иной мере "переговорный кейс" не останавливался. Например, переговорная линия по обмену пленными работает в постоянном режиме, отмечает он. Судя по косвенным признакам, в закрытом режиме происходят переговоры относительно безопасности вокруг Запорожской АЭС. Во всяком случае, так было в прошлом году.

"Были успешные переговоры по "зерновой сделке". Опять-таки, по косвенным признакам, можно предполагать, что есть попытки переговоров по расширению "зерновой сделки" за счет смежных товаров, – подчеркивает эксперт. – Есть эпизодические контакты различных реальных и потенциальных "мирных посредников" с российской и украинской сторонами, но не более того. Есть также эпизодические контакты отдельных представителей западного истеблишмента с отдельными представителями Кремля. И есть осторожное обсуждение темы самой возможности мирных переговоров (в будущем) и их потенциальных стартовых условий между западными лидерами и украинским руководством. Но это – не переговоры. В лучшем случае это можно определить, как предварительный зондаж самой возможности мирных переговоров. Нет ничего подобного переговорам, которые были в марте прошлого года. На данный момент обе стороны (и Россия и Украина) не готовы к реальным мирным переговорам и предполагают усилить свои позиции на поле боя".

По мнению Владимир Фесенко, принципиально и кардинально никто из мировых лидеров не поменял в последнее время свою позицию касательно российско-украинской войны.

"Некоторые изменения (тактические и/или ситуативные) происходят, но они не влияют на общую переговорную ситуацию, – поясняет он. – Например, лидер КНР стал публично говорить о недопустимости использования ядерного оружия в ходе военных действий. Периодически в Пекине говорят о нерушимости партнерских отношений с РФ. Но общая относительно нейтральная позиция Китая относительно войны России против Украины не изменилась. Позиция канцлера ФРГ касательно переговоров с Кремлем стала более скептической, но от самой возможности таких переговоров он не отказывается. Заявления Макрона о целесообразности учитывать и интересы безопасности России соседствуют с заявлениями о необходимости обеспечения интересов безопасности Украины. И, кстати, Макрон нигде не говорил о необходимости территориальных уступок с нашей стороны. Напротив, он тему Крыма сравнивал с проблемой Эльзаса и Лотарингии для Франции. А это можно понимать по-разному. Франция дважды вынуждена была соглашаться на отказ от этих территорий (после тяжелых военных поражений и, фактически, капитуляции перед Германией), но затем их возвращала себе. Так что это сравнение можно трактовать как признание Макроном правомерности требований Украины о возврате Крыма".

Также Владимир Фесенко отмечает, что французы дают нам оружие, в том числе артиллерию. А вопрос о "гарантиях безопасности" можно, по его мнению, понимать и не в территориальном измерении. Однако, Макрону надо очень дипломатично (и без хамства) пояснять, что по вопросу о статусе украинских территорий, оккупированных Россией, компромиссы невозможны, считает эксперт.

Он акцентирует, что перспективы для переговоров Киева и Москвы могут появиться при трех относительно различных ситуациях:

1) если Украина освободит все оккупированные территории и выйдет на границы 1991 г.;

2) если военные действия войдут в затяжную (многомесячную) позиционную фазу, линия фронта стабилизируется, возникнет военное равновесие и станет понятно, что ни одна сторона не сможет изменить ход войны в свою пользу;

3) если Украина освободит все или большую часть территорий, захваченных Россией после 24 февраля 2022 г., выйдет на административную границу Крыма, после чего линия фронта стабилизируется, и возникнет риск применения РФ тактического ядерного оружия.

"Во всех этих трех сценариях речь идет о предпосылках для начала переговоров. Но сами эти переговоры могут и затянуться, – предупреждает Владимир Фесенко. – Особо подчеркну, что во всех этих сценариях речь будет идти не столько о каком-то мирном договоре, сколько о соглашении о прекращении военных действий и урегулировании ряда сопутствующих вопросов, в частности, судоходства в Азовском и Черном море. Вопрос о статусе временно оккупированных украинских территорий – тупиковый, и вряд ли имеет договорное решение в обозримой перспективе. Украина не согласится на отказ даже от части оккупированных территорий, а любое российское руководство вряд ли пойдет на официальный отказ от аннексированных территорий".

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