Французский президент может отдать главе Кремля Владимиру Путину Бордо, если собирается вести переговоры с Россией по "гарантиям безопасности" и другим уступкам для нее. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Если кто-то считает, что нам надо извиниться и отдать им Крым, Донецкую, Луганскую области, то это полное безумие. Я не могу понять, каким образом вы с террористами разговариваете. Вот представьте себе, садится за стол Байден и Усама бен Ладен и они начинают переговоры о гарантиях Усама бен Ладена", — сказал Данилов.

Кроме того, он подчеркнул, что дать "гарантии безопасности" РФ и Владимиру Путину предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Если вы говорите, что с ним надо о чем-то говорить, ему нужно давать какие-то гарантии – ну отдайте ему Бордо, свое отдавайте. Наше не надо, мы сами разберемся", – предложил Данилов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов намекнул, что на российскую территорию есть претенденты. В скором времени у России могут появиться новые "владельцы". Постепенно большинство российской территории могут раствориться в соседней стране. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. При этом секретарь СНБО не прямо отвечал на вопрос, имеет ли он в виду Китай, очень хитро выстраивающий сейчас свои отношения с Россией, делая эту страну полностью зависимой. Данилов лишь призвал обратить внимание на те процессы, которые сейчас происходят в России и внутри китайско-российских отношений. Алексей Данилов предположил, что вполне возможно, что будущее России – это колониальный статус.