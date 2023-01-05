РПЦ предложила установить Рождественское перемирие

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, который поддерживает войну в Украине, призвал объявить "Рождественское перемирие" и прекратить огонь. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

Патриарх Кирилл. Фото: из открытых источников

"Я, Кирилл, патриарх московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", – говорится в заявлении главы РПЦ.

Стоит отметить, что после объявления мобилизации в России Кирилл был одним из тех, кто публично призвал граждан РФ идти на войну против Украины и не бояться умирать. Также Кириллу принадлежит заявление о том, что россияне, убивая украинцев, исполняют свое "призвание и долг перед родиной и обществом", поэтому их действия "сравнимы с самопожертвованием".

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Также издание "Комментарии" сообщало – одной из топ-тем декабря 2022-го года стало наступление украинской власти и силовиков на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП, которая, по мнению многих, является филиалом ФСБ в нашей стране). СБУ обнаруживает на территории тех или иных епархий склады с прокремлевской литературой, нацистскую символику, "учение о сатанизме" и тексты молитв за московского патриарха Кирилла. Как вы оцениваете такие шаги? Почему это важно? Почему они делаются именно сейчас – и к чему могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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