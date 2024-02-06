"Я тебя туда не посылал!": командир 3-й ОШБр рассказал о хамстве гражданских

Военнослужащий 3-й ОШБр Вадим Мазевич отметил, что раздражает в поведении гражданских сограждан, когда представитель ВСУ пытается вернуться в нормальную жизнь после "пороха" войны.

Вадим Мазевич (фото из открытых источников)

Комментируя ситуацию " Украинской правде " он отметил, что у сограждан существует некий нарратив, от которого они не могут избавиться еще с 2015 года:

"Я тебя туда не посылал! Кто ты такой, чтобы мне указывать? Если ты воевал, значит, тебе все можно!?".

Офицер продолжил, что такая позиция сильно раздражает. Ибо некоторые граждане страны не понимают, что военный ставит под угрозу опасности свою жизнь и здоровье, защищая свою страну.

При этом военный заметил, что война заставила его заново посмотреть на мир: сейчас жизнь лучше чувствуешь, мелочи, которые раньше не видел, доставляют наслаждение.

Военный ВСУ приобрел определенный опыт войны, находясь в разных коллективах в армии. В прошлом году Вадим Мазевич служил, как разведчик в составе 47-й ОМБр.

Как он продолжил, за последние два года ему приходилось перейти из подразделения в другое подразделение: один расформировали, из другого пошел сам – так сложились обстоятельства.

Сейчас военнослужащий стал командиром батальона беспилотных авиационных комплексов в составе 3-й ОШБр. "Я думаю, что допустил ошибку, когда сразу не пошел в 3-ю ОШБр", — отметил он.

За время военных действий защитник проявил себя на линии фронта в Запорожском, Херсонском, Бахмутском направлении. Первое сражение с оккупантами было на Киевщину – военный с собратьями штурмовал село Лукьяновка Барышевского района.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный предупредил, что Украина может потерять освобожденные города