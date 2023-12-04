"Я тебя сейчас в**бу": в Хмельницком произошел новый скандал с ТЦК (ВИДЕО)

В городе Хмельницкий сотрудники ТЦК выражали угрозы горожанину, которого они остановили, чтобы проверить документы, мужчина тут же принялся снимать поведение военных на видео.

Скандал с ТЦК в Хмельницком (фото из открытых источников)

Видеоролик о конфликтной ситуации обнародован в социальных сетях.

Там можно увидеть, как один из военкомов требует, чтобы его не снимали и хочет вырвать телефон у горожанина. Еще, используя нецензурную лексику, оскорбляет мужчину.

"Что ты боишься. Не пизди. Чего ты снимаешь на видео. Я тебя еще в*бу сейчас. Ты сейчас здесь получишь пзди и ляжешь здесь. Потому что ты — д*бил. Кто ты такой, что имеешь право снимать . В чем я стою? Или ты в глаза едишься", – эмоционально высказывается сотрудник ТЦК, именно так замечая гражданину, что он может фиксировать на видео действия работников военнослужащего.

Далее военный спрашивает, где работает мужчина, и заявляет: "Будешь в армии служить, а не у IT-компании. Будешь оператором БПЛА".

В Хмельницком областном ТЦК и СП назначили служебное расследование по возможным противоправным действиям своих работников.

"Сетью Интернет распространяется видео, по возникновению конфликтной ситуации между гражданским мужчиной и гражданином в военной форме. Командование Хмельницкого ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка", – говорится в обнародованной информации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во Львове пятеро работников ТЦК "упаковали" мужчину в бус и обозвали его жену. На одной из улиц Львова работники ТЦК снова, применяя силу, затолкали горожанина в автомобиль, а у женщины, пытавшейся его защитить, выбивали из рук телефон. Соответствующий видеоролик выложил блоггер Андрей Смолий.



