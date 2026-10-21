«Я смог сказать только "простите"»: Федоров рассказал, зачем Сумам истребители

Сумам нужны истребители, способные противодействовать российским управляемым авиабомбам (КАБам). Об этом напомнил бывший министр обороны Михаил Федоров, рассказав историю полицейского Евгения, потерявшего жену и пятилетнюю дочь в результате российского удара.

Удар по Сумах. Фото: из открытых источников

По словам Федорова, в начале лета он посетил Сумы, чтобы лично разобраться с проблемами противовоздушной обороны и поиском решений по защите гражданских. Незадолго до этого российские авиабомбы попали в жилые дома, унеся жизни людей.

На месте трагедии Федоров встретил Евгения – полицейского, участвовавшего в Курской операции. В день атаки мужчина находился на позициях у Покровска. Увидев на системе "Вираж" КАБ, летевшего в направлении Сум, он немедленно позвонил по телефону жене.

Разговор продолжался, когда бомба попала в дом. Жена Евгения и их пятилетняя дочь погибли. Старшая дочь Вероника и ее подруга чудом выжили.

"Тогда смог произнести только одно: "Извините"", — вспомнил Федоров встречу с мужчиной, пережившим непоправимую потерю.

Впоследствии они снова увиделись в киевской больнице "Охматдет", где лечилась Вероника. Федоров также обратился к министру обороны Швеции Полу Йонсону, чтобы тот лично услышал историю семьи и понял, насколько важны истребители для защиты украинских городов.

По словам Федорова, подписанное соглашение по шведским Gripen должно усилить возможности Украины в борьбе с российскими КАБами. Он подчеркнул, что пока международное внимание переключается на другие события, российские атаки продолжаются, а за каждым сообщением о войне стоят человеческие жизни.

Историю Евгения и его дочери недавно опубликовала The New York Times. Федоров призвал не забывать о трагедиях украинских семей и необходимости защитить города от воздушных ударов.

Также издание "Комментарии" сообщало – ночная атака на Сумы: российский беспилотник попал в многоэтажное здание, начался пожар.