Нічна атака на Суми: російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, почалася пожежа

У ніч проти 20 жовтня російські військові атакували багатоквартирний житловий будинок у Зарічному районі Сум за допомогою безпілотника. Після влучення в будівлю виникла пожежа. Інформація щодо наслідків удару на момент публікації уточнювалася.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Про подію повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар у соціальних мережах. За його словами, влучення зафіксували близько 02:00.

"Сьогодні близько 2:00 зафіксовано попадання ворожого БПЛА до багатоквартирного будинку у Зарічному районі нашого міста. Внаслідок удару виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби", — написав Кобзар.

Після атаки на ліквідацію наслідків залучили профільні служби. Фахівці мають оцінити пошкодження будівлі, встановити масштаб руйнувань та з'ясувати, чи є постраждалі серед мешканців.

На момент опублікування повідомлення офіційної інформації про кількість постраждалих, можливих загиблих та ступеня пошкодження будинку не було. Дані про наслідки удару можуть уточнюватися в міру завершення першочергових робіт на місці події.

Нічна атака знову поставила під загрозу безпеку мешканців житлових кварталів Сум. Удари безпілотників по міській забудові створюють додаткові ризики для цивільного населення, особливо в нічний час, коли люди знаходяться вдома і можуть не встигнути вчасно відреагувати на загрозу.

Мешканцям слід орієнтуватися на повідомлення міської влади та екстрених служб, а під час повітряної тривоги перебувати в укриттях або дотримуватись інших рекомендованих заходів безпеки.

Обставини влучення та остаточні наслідки атаки поки що не встановлені. Додаткова інформація очікується від місцевої влади та відповідних служб.

Читайте на порталі "Коментарі" — Росія вдарила вісьмома авіабомбами по Сумах: стали відомі наслідки.



