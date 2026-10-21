«Я зміг сказати лише “пробачте”»: Федоров розповів, навіщо Сумам винищувачі

Сумам потрібні винищувачі, здатні протидіяти російським керованим авіабомбам (КАБам). Про це нагадав колишній міністр оборони Михайло Федоров, розповівши історію поліцейського Євгена, який втратив дружину та п’ятирічну доньку внаслідок російського удару.

Удар по Сумах. Фото: з відкритих джерел

За словами Федорова, на початку літа він відвідав Суми, щоб особисто розібратися з проблемами протиповітряної оборони та пошуком рішень для захисту цивільних. Незадовго до цього російські авіабомби влучили в житлові будинки, забравши життя людей.

На місці трагедії Федоров зустрів Євгена – поліцейського, який брав участь у Курській операції. У день атаки чоловік перебував на позиціях поблизу Покровська. Побачивши на системі "Віраж" КАБ, що летів у напрямку Сум, він негайно зателефонував дружині.

Розмова тривала, коли бомба влучила в будинок. Дружина Євгена та їхня п’ятирічна донька загинули. Старша донька Вероніка та її подруга дивом вижили.

"Тоді зміг вимовити лише одне: “Пробачте”", — згадав Федоров зустріч із чоловіком, який пережив непоправну втрату.

Згодом вони знову побачилися в київській лікарні "Охматдит", де лікувалася Вероніка. Федоров також звернувся до міністра оборони Швеції Пола Йонсона, щоб той особисто почув історію родини та зрозумів, наскільки важливі винищувачі для захисту українських міст.

За словами Федорова, підписана угода щодо шведських Gripen має посилити можливості України у боротьбі з російськими КАБами. Він наголосив: поки міжнародна увага перемикається на інші події, російські атаки тривають, а за кожним повідомленням про війну стоять людські життя.

Історію Євгена та його доньки нещодавно опублікувала The New York Times. Федоров закликав не забувати про трагедії українських родин і потребу захистити міста від повітряних ударів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – нічна атака на Суми: російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, почалася пожежа.