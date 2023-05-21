«Я рад, что у нас такие сильные отношения»: Зеленский поблагодарил США за мощную поддержку

Во время встречи с Президентом США Джозефом Байденом, в рамках саммита "Большой семерки" в Японии, президент Украины выразил благодарность за ценную материальную поддержку украинского государства, которая уже составляет более 37 миллиардов долларов. А также отдельно поблагодарил за объявленный Байденом новый пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис Президента Украины.

Встреча Зеленского и Байдена. Фото из портала Офиса Президента

"Большая благодарность от нашего народа. Я рад, что у нас такие сильные отношения", — сказал Зеленский.

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В ходе встречи президенты обсудили вопросы обронных способностей украинского государства, проекты реконструкции, восстановления Украины и пути реализации украинской формулы мира. А также лидеры подискутировали относительно подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО и гарантий безопасности нашей страны по вступлению Украины в Альянс. Отдельно Владимир Зеленский выделил желание Президента США поддержать международную авиационную коалицию.

Напомним, "Комментарии" писали, - Чей теперь Бахмут: Зеленский ошеломил заявлением на саммите G7 Президент Украины Владимир Зеленский, на саммите "Большой семерки" в Японии якобы подтвердил потерю города Бахмут, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте на сайте "Комментарии", — На саммите в Японии президент Украины встретился слидерами G7 В японской Хиросиме Владимир Зеленский, в рамках трехдневного саммита "Большой семерки" встретился с партнерами – союзниками и уже успел обсудить насущные для Украины вопросы. Это впервые с начала полномасштабной войны Зеленский посетил Японию.